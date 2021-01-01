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Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Исполнитель роли Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" актер Андрей Мягков в разговоре с "Комсомольской правдой" раскритиковал традицию РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T22:47
2021-01-01T22:47
2021-01-01T23:34
новый год—2021
культура
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ирония судьбы
андрей мягков
новый год
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Исполнитель роли Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" актер Андрей Мягков в разговоре с "Комсомольской правдой" раскритиковал традицию показывать культовый фильм каждый Новый год."Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым <…>. Нельзя надоедать зрителю", — сказал он.Артист подчеркнул, что уважает мнение поклонников, которым нравится пересматривать в канун праздника одни и те же фильмы. Он также отметил, что сам не пересматривает киноленту каждый год, но процесс съемок до сих пор вспоминает с теплотой.
https://ria.ru/20201212/filmy-1588877987.html
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культура, россия, фильмы, ирония судьбы, андрей мягков, новый год, общество