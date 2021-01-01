https://ria.ru/20210101/iran-1591746699.html

Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США

Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США

Иран просит СБ ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, говорится в письме временного поверенного в... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T07:29

2021-01-01T07:29

2021-01-01T07:29

персидский залив

совет безопасности оон

оон

иран

сша

в мире

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ООН, 1 янв – РИА Новости. Иран просит СБ ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, говорится в письме временного поверенного в делах ИРИ при ООН Эшага аль-Хабиба.По его словам, к таким провокационным действиям относятся полеты в последние дни стратегических бомбардировщиков США над Персидским заливом.Как утверждает аль-Хабиб, такие конфронтационные меры усугубили и без того напряженную обстановку в этом нестабильном регионе. Подобные воинственные тенденции могут обострить ситуацию до тревожного уровня, пишет он. "Очевидно, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за все последствия", - сказано в письме."Поскольку такой военный авантюризм явно противоречит целям и принципам ООН и имеет серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, ожидаем, что Совет Безопасности ООН заставит Соединенные Штаты соблюдать принципы и правила международного права и (побудит – ред.) остановить эти незаконные меры. Точно так же международное сообщество должно потребовать, чтобы Соединенные Штаты прекратили свои дестабилизирующие меры в таком неустойчивом регионе, как Персидский залив", - отмечается в письме.Документ адресован генсеку ООН и председателю СБ ООН.

https://ria.ru/20201221/iran-1590304244.html

персидский залив

иран

сша

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персидский залив, совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире