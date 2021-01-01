Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
ООН, 1 янв – РИА Новости. Иран просит СБ ООН и международное сообщество призвать США прекратить дестабилизирующие шаги в Персидском заливе, говорится в письме временного поверенного в делах ИРИ при ООН Эшага аль-Хабиба.
"Военный авантюризм США в Персидском заливе и Оманском море (Аравийском море - ред.) усилился, особенно в последние недели. Помимо отправки в этот регион передового и высокотехнологичного оружия за последние несколько недель, Соединенные Штаты совершили ряд провокационных военных действий", - пишет автор письма, которое распространило постпредство Ирана при ООН.
По его словам, к таким провокационным действиям относятся полеты в последние дни стратегических бомбардировщиков США над Персидским заливом.
Как утверждает аль-Хабиб, такие конфронтационные меры усугубили и без того напряженную обстановку в этом нестабильном регионе. Подобные воинственные тенденции могут обострить ситуацию до тревожного уровня, пишет он. "Очевидно, что Соединенные Штаты несут полную ответственность за все последствия", - сказано в письме.
"Поскольку такой военный авантюризм явно противоречит целям и принципам ООН и имеет серьезные последствия для регионального и международного мира и безопасности, ожидаем, что Совет Безопасности ООН заставит Соединенные Штаты соблюдать принципы и правила международного права и (побудит – ред.) остановить эти незаконные меры. Точно так же международное сообщество должно потребовать, чтобы Соединенные Штаты прекратили свои дестабилизирующие меры в таком неустойчивом регионе, как Персидский залив", - отмечается в письме.
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Документ адресован генсеку ООН и председателю СБ ООН.