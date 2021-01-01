https://ria.ru/20210101/iden-1591781046.html

Умер актер из сериала "Доктор Кто"

Умер актер из сериала "Доктор Кто"

Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T18:51

2021-01-01T18:51

2021-01-01T20:05

владимир живаго

sun

агата кристи (агата маллоуэн)

в мире

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со ссылкой на заявление агента актера.Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".

https://ria.ru/20201231/osseyn-1591710180.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир живаго, sun, агата кристи (агата маллоуэн), в мире