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Умер актер из сериала "Доктор Кто"
Умер актер из сериала "Доктор Кто"
Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T18:51
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владимир живаго
sun
агата кристи (агата маллоуэн)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со ссылкой на заявление агента актера.Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".
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владимир живаго, sun, агата кристи (агата маллоуэн), в мире

Умер актер из сериала "Доктор Кто"

18:51 01.01.2021 (обновлено: 20:05 01.01.2021)
 
© Granada Television ( 1960 – ...)Кадр из телесериала "Coronation Street"
Кадр из телесериала Coronation Street - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Granada Television ( 1960 – ...)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со ссылкой на заявление агента актера.

"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", - сообщил агент актера.

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Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".
 
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