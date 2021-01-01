Умер актер из сериала "Доктор Кто"
18:51 01.01.2021 (обновлено: 20:05 01.01.2021)
© Granada Television ( 1960 – ...)Кадр из телесериала "Coronation Street"
© Granada Television ( 1960 – ...)
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Британский актер Марк Иден, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Улица Коронации", скончался в пятницу в возрасте 92 лет, сообщает издание Sun со ссылкой на заявление агента актера.
"С грустью мы сообщаем о смерти актера Марка Идена. Сегодня, 1 января 2021 года, он мирно скончался в больнице. Марк уже некоторое время жил с болезнью Альцгеймера и был госпитализирован в ноябре", - сообщил агент актера.
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Иден получил наибольшую известность благодаря роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" 1965 года и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".