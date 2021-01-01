Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию
19:52 01.01.2021 (обновлено: 21:01 01.01.2021)
© Sputnik / Леван Авлабрели
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Коммерсанту" рассказала, почему грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах избирателей.
"В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы", — сказала она, добавив, что современная грузинская молодежь относится к России преимущественно негативно.
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Политик отметила, что, по ее мнению, действующая власть сохраняет курс команды
По словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса Михаила Саакашвили, для которой сотрудничествос Москвой было равнозначно предательству.
"Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд "если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", — выразила сожаление она.
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Кроме того, Бурджанадзе предположила, что из-за "антирусского тренда" политики могут лишиться значительного числа избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.
При этом бывший спикер уточнила, что не считает себя пророссийским политикам, так как она стремится действовать в интересах своего государства.
"О какой "прозападности" вообще может идти речь в государстве, где в XXI веке архаичный феодал управляет единолично, где однопартийный парламент, нет суда и нет свободных справедливых выборов?" - возмутилась она.
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"Грузинская мечта"
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов.
В конце декабря президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром.