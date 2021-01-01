https://ria.ru/20210101/gruziya-1591783489.html

Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию

Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Коммерсанту" рассказала, почему грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T19:52

2021-01-01T19:52

2021-01-01T21:01

россия

георгий гахария

михаил саакашвили

нино бурджанадзе

москва

грузия

в мире

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Коммерсанту" рассказала, почему грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах избирателей.Политик отметила, что, по ее мнению, действующая власть сохраняет курс командыПо словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса Михаила Саакашвили, для которой сотрудничествос Москвой было равнозначно предательству.Кроме того, Бурджанадзе предположила, что из-за "антирусского тренда" политики могут лишиться значительного числа избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.При этом бывший спикер уточнила, что не считает себя пророссийским политикам, так как она стремится действовать в интересах своего государства."Грузинская мечта"Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов.В конце декабря президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром.

https://ria.ru/20200923/gruziya-1577637979.html

https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html

https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html

россия

москва

грузия

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россия, георгий гахария, михаил саакашвили, нино бурджанадзе, москва, грузия, в мире