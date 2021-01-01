Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210101/gruziya-1591783489.html
Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию
Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию
Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Коммерсанту" рассказала, почему грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T19:52
2021-01-01T21:01
россия
георгий гахария
михаил саакашвили
нино бурджанадзе
москва
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155025/13/1550251387_260:127:2849:1583_1920x0_80_0_0_648603b22d2a52e5d25bbc32138a9c06.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Коммерсанту" рассказала, почему грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах избирателей.Политик отметила, что, по ее мнению, действующая власть сохраняет курс командыПо словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса Михаила Саакашвили, для которой сотрудничествос Москвой было равнозначно предательству.Кроме того, Бурджанадзе предположила, что из-за "антирусского тренда" политики могут лишиться значительного числа избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.При этом бывший спикер уточнила, что не считает себя пророссийским политикам, так как она стремится действовать в интересах своего государства."Грузинская мечта"Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов.В конце декабря президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром.
https://ria.ru/20200923/gruziya-1577637979.html
https://ria.ru/20201212/abkhaziya-1588919889.html
https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html
россия
москва
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155025/13/1550251387_587:53:2849:1750_1920x0_80_0_0_e31ee2cbe0d6e3f10447b65dd4058455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, георгий гахария, михаил саакашвили, нино бурджанадзе, москва, грузия, в мире

Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию

19:52 01.01.2021 (обновлено: 21:01 01.01.2021)
 
© Sputnik / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью "Коммерсанту" рассказала, почему грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах избирателей.

"В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы", — сказала она, добавив, что современная грузинская молодежь относится к России преимущественно негативно.

Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 10:24
Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
Политик отметила, что, по ее мнению, действующая власть сохраняет курс команды
По словам Бурджанадзе, нынешняя власть стремится придерживаться курса Михаила Саакашвили, для которой сотрудничествос Москвой было равнозначно предательству.

"Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд "если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", — выразила сожаление она.

Сухум - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 15:41
В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
Кроме того, Бурджанадзе предположила, что из-за "антирусского тренда" политики могут лишиться значительного числа избирателей. Тем не менее, как отметила она, переговоры с Россией и совместное решение ряда проблем необходимы прежде всего самой Грузии.
При этом бывший спикер уточнила, что не считает себя пророссийским политикам, так как она стремится действовать в интересах своего государства.

"О какой "прозападности" вообще может идти речь в государстве, где в XXI веке архаичный феодал управляет единолично, где однопартийный парламент, нет суда и нет свободных справедливых выборов?" - возмутилась она.

Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 08:00
Реальность встала на пути Грузии в Европу
"Грузинская мечта"
Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов.
В конце декабря президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром.
 
РоссияГеоргий ГахарияМихаил СаакашвилиНино БурджанадзеМоскваГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммом за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния