https://ria.ru/20210101/groznyy-1591760698.html

Опубликовано видео нападения боевиков на полицейских в Грозном

Опубликовано видео нападения боевиков на полицейских в Грозном

Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов показал кадры нападения на полицейских в столице Чечни. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:11

2021-01-01T13:11

2021-01-01T13:11

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

рамзан кадыров

грозный

происшествия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов показал кадры нападения на полицейских в столице Чечни.Камеры видеонаблюдения засняли, как один из террористов наносит сотруднику ППС удары ножом, а потом бросается на другого полицейского.В Грозном 28 декабря примерно в 14.00 два террориста с ножами напали на стражей правопорядка. Они попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, второй получил ранения. Его госпитализировали. Террористов ликвидировали на месте.По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, напавшие — два брата Хасан и Хусейн. Они уроженцы Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ сообщило, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591665243.html

грозный

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2021

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Нападение на полицейских в Грозном. Видео с камер наблюдения Опубликовано видео нападения на полицейских в Грозном 28 декабря. Тогда погиб младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Записью с камер наблюдения поделился в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. С одного из ракурсов видно, как на сотрудника ППС нападает неизвестный с ножом, по которому открывает огонь второй полицейский. Камера на противоположной стороне улицы зафиксировала, как другой нападавший наносит 12 ударов ножом Джабраилову, а после бросается ещё на одного полицейского. Террориста ликвидировали на месте. В результате ЧП один полицейский погиб, один ранен, двое нападавших убиты. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» 2021-01-01T13:11 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, грозный, происшествия