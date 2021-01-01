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Опубликовано видео нападения боевиков на полицейских в Грозном
Опубликовано видео нападения боевиков на полицейских в Грозном
Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов показал кадры нападения на полицейских в столице Чечни. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:11
2021-01-01T13:11
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
рамзан кадыров
грозный
происшествия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов показал кадры нападения на полицейских в столице Чечни.Камеры видеонаблюдения засняли, как один из террористов наносит сотруднику ППС удары ножом, а потом бросается на другого полицейского.В Грозном 28 декабря примерно в 14.00 два террориста с ножами напали на стражей правопорядка. Они попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, второй получил ранения. Его госпитализировали. Террористов ликвидировали на месте.По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, напавшие — два брата Хасан и Хусейн. Они уроженцы Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ сообщило, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591665243.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нападение на полицейских в Грозном. Видео с камер наблюдения
Опубликовано видео нападения на полицейских в Грозном 28 декабря. Тогда погиб младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Записью с камер наблюдения поделился в Instagram директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. С одного из ракурсов видно, как на сотрудника ППС нападает неизвестный с ножом, по которому открывает огонь второй полицейский. Камера на противоположной стороне улицы зафиксировала, как другой нападавший наносит 12 ударов ножом Джабраилову, а после бросается ещё на одного полицейского. Террориста ликвидировали на месте. В результате ЧП один полицейский погиб, один ранен, двое нападавших убиты. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»
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чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), рамзан кадыров, грозный, происшествия

Опубликовано видео нападения боевиков на полицейских в Грозном

13:11 01.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов показал кадры нападения на полицейских в столице Чечни.
Камеры видеонаблюдения засняли, как один из террористов наносит сотруднику ППС удары ножом, а потом бросается на другого полицейского.
В Грозном 28 декабря примерно в 14.00 два террориста с ножами напали на стражей правопорядка. Они попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Один полицейский погиб, второй получил ранения. Его госпитализировали.
Террористов ликвидировали на месте.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, напавшие — два брата Хасан и Хусейн. Они уроженцы Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на связанные с экстремистами СМИ сообщило, что террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Чеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)Рамзан КадыровГрозныйПроисшествия
 
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