https://ria.ru/20210101/gololed-1591790759.html
Москвичей предупредили о гололеде до вечера субботы
Москвичей предупредили о гололеде до вечера субботы
Столичные спасатели предупредили о гололеде и гололедице в Москве до вечера субботы, 2 января. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T23:53
2021-01-01T23:53
2021-01-01T23:53
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о гололеде и гололедице в Москве до вечера субботы, 2 января.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
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