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Москвичей предупредили о гололеде до вечера субботы
Москвичей предупредили о гололеде до вечера субботы
Столичные спасатели предупредили о гололеде и гололедице в Москве до вечера субботы, 2 января. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T23:53
2021-01-01T23:53
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о гололеде и гололедице в Москве до вечера субботы, 2 января.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
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россия, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о гололеде до вечера субботы

23:53 01.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о гололеде и гололедице в Москве до вечера субботы, 2 января.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 21.00 1 января с сохранением до 21.00 2 января местами по Москве ожидается гололёд, гололедица", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.

Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
 
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