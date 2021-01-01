https://ria.ru/20210101/gololed-1591790759.html

Москвичей предупредили о гололеде до вечера субботы

Москвичей предупредили о гололеде до вечера субботы

Столичные спасатели предупредили о гололеде и гололедице в Москве до вечера субботы, 2 января. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T23:53

2021-01-01T23:53

2021-01-01T23:53

россия

погода

москва

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Столичные спасатели предупредили о гололеде и гололедице в Москве до вечера субботы, 2 января.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

https://ria.ru/20210101/pogoda-1591758501.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, москва, общество