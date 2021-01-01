https://ria.ru/20210101/gibdd-1591788124.html
В Москве сменили главу ГИБДД
В Москве сменили главу ГИБДД
Временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T22:19
2021-01-01T22:19
2021-01-01T23:46
юрий дроганов
россия
москва
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин.Об этом Госавтоинспекция сообщила на своем сайте.Ранее главой столичного управления был полковник полиции Юрий Дроганов. О его назначении стало известно в ноябре 2019 года.
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юрий дроганов, россия, москва