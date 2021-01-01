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В Москве сменили главу ГИБДД
В Москве сменили главу ГИБДД
Временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T22:19
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россия
москва
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин.Об этом Госавтоинспекция сообщила на своем сайте.Ранее главой столичного управления был полковник полиции Юрий Дроганов. О его назначении стало известно в ноябре 2019 года.
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юрий дроганов, россия, москва

В Москве сменили главу ГИБДД

22:19 01.01.2021 (обновлено: 23:46 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин.
Об этом Госавтоинспекция сообщила на своем сайте.
Ранее главой столичного управления был полковник полиции Юрий Дроганов. О его назначении стало известно в ноябре 2019 года.
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