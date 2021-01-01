https://ria.ru/20210101/gibdd-1591788124.html

В Москве сменили главу ГИБДД

В Москве сменили главу ГИБДД

Временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T22:19

2021-01-01T22:19

2021-01-01T23:46

юрий дроганов

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_59393b3d3c35b3ca30031bec0636aa5e.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности начальника московского управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Диокин.Об этом Госавтоинспекция сообщила на своем сайте.Ранее главой столичного управления был полковник полиции Юрий Дроганов. О его назначении стало известно в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20201117/transport-1584968433.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дроганов, россия, москва