https://ria.ru/20210101/gazoprovod-1591759899.html

В Сербии объяснили выбор газопровода "Турецкий поток"

В Сербии объяснили выбор газопровода "Турецкий поток"

Соединительный газопровод (интерконнектор) Болгария-Венгрия, проходящий через Сербию с газом из "Турецкого потока", обеспечит энергетическую стабильность... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:00

2021-01-01T13:00

2021-01-01T13:00

александр боцан-харченко

ивица дачич

турецкий поток

александр вучич

сербия

венгрия

экономика

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БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Соединительный газопровод (интерконнектор) Болгария-Венгрия, проходящий через Сербию с газом из "Турецкого потока", обеспечит энергетическую стабильность Сербии, несмотря на давление извне, заявил спикер парламента и экс-глава МИД Ивица Дачич.Утром в пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток". Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании "Србиягаз" Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода и газоизмерительная станция. Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубических метров и отметил значимость проекта для развития экономики Сербии.По его словам, не существует политических причин для покупок более дорогого газа в ущерб гражданам и экономике."Сейчас это (газопровод) - энергетическая стабильность для Сербии. Помните, когда у Украины были проблемы с газом, а тогда это было единственное направление, откуда мы получали газ, и тогда были ограничения, что значит меньше газа для хозяйства, граждан, предприятий", - указал Дачич.По его словам, пуск российского газа стал историческим моментом, "над которым работали десяток лет".Как сообщили РИА Новости в компании-операторе Гастранс, на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвертому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 миллиарда кубических метров газа в год.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.

https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html

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александр боцан-харченко, ивица дачич, турецкий поток, александр вучич, сербия, венгрия, экономика