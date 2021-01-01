https://ria.ru/20210101/gaz-1591749967.html

Газопровод через Сербию сможет пропускать 12,87 миллиарда кубометров газа

Газопровод через Сербию сможет пропускать 12,87 миллиарда кубометров газа

Соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T09:44

2021-01-01T09:44

2021-01-01T09:44

турецкий поток

сербия

босния и герцеговина

венгрия

болгария

экономика

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БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87 миллиардов кубометров газа, который поступает в Болгарию из "Турецкого потока", сообщили РИА Новости в компании-операторе газопровода Гастранс.Утром в пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток". Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании "Србиягаз" Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода и газоизмерительная станция. Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубических метров и отметил значимость проекта для развития экономики страны, а также поблагодарил на русском языке строителей, газовиков и руководство России."На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвертому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 миллиардов кубических метров газа в год", - заявили агентству в компании.Отмечается, что на стадии строительства газопровода проект обеспечил более 2,5 тысячи новых рабочих мест в Сербии."Газопровод-интерконнектор становится новым маршрутом поставок природного газа в Сербию, Боснию и Герцеговину и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы… Он обеспечит устойчивое экономическое развитие стран путем диверсификации маршрутов поставки природного газа, что усилит энергетическую безопасность региона и гибкость в доступе к одному из самых экологически чистых энергоносителей в мире", - указали представители оператора газопровода.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.

https://ria.ru/20201231/gaz-1591694387.html

https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html

сербия

босния и герцеговина

венгрия

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турецкий поток, сербия, босния и герцеговина, венгрия, болгария, экономика