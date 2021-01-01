Эксперт объяснил, почему газ из "Турецкого потока" надежнее для Сербии
08:52 01.01.2021 (обновлено: 11:38 01.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Поставки по балканскому газопроводу, который транспортирует газ "Турецкого потока", надежнее, дешевле и перспективнее для Сербии, заявила РИА Новости региональный эксперт по энергетике Елица Путникович.
Утром в пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток".
"Прежде всего, Сербия получила альтернативное направление снабжения газом, который больше не зависит от Украины. Новое направление также дешевле, потому что Венгрия в предыдущие годы требовала и до 70 долларов за транспорт тысячи кубических метров газа, а теперь, через Болгарию, цена будет 12-14 долларов за транзит тысячи кубометров", - заявила эксперт агентству.
Путникович отметила более выгодную закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров и то, что Сербия становится транзитной страной и сможет развивать свой газовый сектор, так как на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 миллиарда кубометров газа.
"Сербия пока расходует в год немногим более 2 миллиардов кубических метров газа, в будущем, по оценкам руководства госкомпании "Србиягаз", расход будет увеличен до 4 миллиардов, что означает достаточный объем для новых подключений, индустриальных зон и снабжения частных домовладений, ведь сейчас страна южнее Белграда практически не газифицирована", - указала аналитик.
Путникович напомнила, что в северной части Сербии – автономном крае Воеводина - инвесторы активнее вкладываются в новые производства из-за подведенного газа. Новое снабжение также позволит начать строительство газовых электростанций, чтобы перейти с угля, который загрязняет окружающую среду, на более экологичные виды топлива. "Газпром энергохолдинг" уже строит ТЭС в Панчево под Белградом, и, по данным эксперта, подобные проекты готовятся в Крагуеваце и других городах страны.
"В первое время, по данным болгарской стороны, будет поставляться 15 миллионов кубических метров газа в день, а Сербия в зимнее время расходует ежедневно до 12 миллионов. Это значит, что получим достаточно для поставок в Боснию и Герцеговину по существующему газопроводу в Сараево, а затем планируется строительство еще одной ветки до Баня-Луки", - резюмировала собеседник агентства.
В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.