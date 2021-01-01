https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html

Эксперт объяснил, почему газ из "Турецкого потока" надежнее для Сербии

Эксперт объяснил, почему газ из "Турецкого потока" надежнее для Сербии

Поставки по балканскому газопроводу, который транспортирует газ "Турецкого потока", надежнее, дешевле и перспективнее для Сербии, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:52

2021-01-01T08:52

2021-01-01T11:38

турецкий поток

александр вучич

газпром энергохолдинг

сербия

венгрия

белград (город)

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БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Поставки по балканскому газопроводу, который транспортирует газ "Турецкого потока", надежнее, дешевле и перспективнее для Сербии, заявила РИА Новости региональный эксперт по энергетике Елица Путникович.Утром в пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток".Путникович отметила более выгодную закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров и то, что Сербия становится транзитной страной и сможет развивать свой газовый сектор, так как на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 миллиарда кубометров газа.Путникович напомнила, что в северной части Сербии – автономном крае Воеводина - инвесторы активнее вкладываются в новые производства из-за подведенного газа. Новое снабжение также позволит начать строительство газовых электростанций, чтобы перейти с угля, который загрязняет окружающую среду, на более экологичные виды топлива. "Газпром энергохолдинг" уже строит ТЭС в Панчево под Белградом, и, по данным эксперта, подобные проекты готовятся в Крагуеваце и других городах страны.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.

https://ria.ru/20201231/gaz-1591694387.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/gaz-1591723229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/azerbaydzhan-1591709706.html

сербия

венгрия

белград (город)

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турецкий поток, александр вучич, газпром энергохолдинг, сербия, венгрия, белград (город)