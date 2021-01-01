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Эксперт объяснил, почему газ из "Турецкого потока" надежнее для Сербии
Эксперт объяснил, почему газ из "Турецкого потока" надежнее для Сербии
Поставки по балканскому газопроводу, который транспортирует газ "Турецкого потока", надежнее, дешевле и перспективнее для Сербии, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T08:52
2021-01-01T11:38
турецкий поток
александр вучич
газпром энергохолдинг
сербия
венгрия
белград (город)
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БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Поставки по балканскому газопроводу, который транспортирует газ "Турецкого потока", надежнее, дешевле и перспективнее для Сербии, заявила РИА Новости региональный эксперт по энергетике Елица Путникович.Утром в пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток".Путникович отметила более выгодную закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров и то, что Сербия становится транзитной страной и сможет развивать свой газовый сектор, так как на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 миллиарда кубометров газа.Путникович напомнила, что в северной части Сербии – автономном крае Воеводина - инвесторы активнее вкладываются в новые производства из-за подведенного газа. Новое снабжение также позволит начать строительство газовых электростанций, чтобы перейти с угля, который загрязняет окружающую среду, на более экологичные виды топлива. "Газпром энергохолдинг" уже строит ТЭС в Панчево под Белградом, и, по данным эксперта, подобные проекты готовятся в Крагуеваце и других городах страны.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
https://ria.ru/20201231/gaz-1591694387.html
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турецкий поток, александр вучич, газпром энергохолдинг, сербия, венгрия, белград (город)

Эксперт объяснил, почему газ из "Турецкого потока" надежнее для Сербии

08:52 01.01.2021 (обновлено: 11:38 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕЛГРАД, 1 янв – РИА Новости. Поставки по балканскому газопроводу, который транспортирует газ "Турецкого потока", надежнее, дешевле и перспективнее для Сербии, заявила РИА Новости региональный эксперт по энергетике Елица Путникович.
Утром в пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток".
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"Прежде всего, Сербия получила альтернативное направление снабжения газом, который больше не зависит от Украины. Новое направление также дешевле, потому что Венгрия в предыдущие годы требовала и до 70 долларов за транспорт тысячи кубических метров газа, а теперь, через Болгарию, цена будет 12-14 долларов за транзит тысячи кубометров", - заявила эксперт агентству.
Путникович отметила более выгодную закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров и то, что Сербия становится транзитной страной и сможет развивать свой газовый сектор, так как на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 миллиарда кубометров газа.
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"Сербия пока расходует в год немногим более 2 миллиардов кубических метров газа, в будущем, по оценкам руководства госкомпании "Србиягаз", расход будет увеличен до 4 миллиардов, что означает достаточный объем для новых подключений, индустриальных зон и снабжения частных домовладений, ведь сейчас страна южнее Белграда практически не газифицирована", - указала аналитик.
Путникович напомнила, что в северной части Сербии – автономном крае Воеводина - инвесторы активнее вкладываются в новые производства из-за подведенного газа. Новое снабжение также позволит начать строительство газовых электростанций, чтобы перейти с угля, который загрязняет окружающую среду, на более экологичные виды топлива. "Газпром энергохолдинг" уже строит ТЭС в Панчево под Белградом, и, по данным эксперта, подобные проекты готовятся в Крагуеваце и других городах страны.
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"В первое время, по данным болгарской стороны, будет поставляться 15 миллионов кубических метров газа в день, а Сербия в зимнее время расходует ежедневно до 12 миллионов. Это значит, что получим достаточно для поставок в Боснию и Герцеговину по существующему газопроводу в Сараево, а затем планируется строительство еще одной ветки до Баня-Луки", - резюмировала собеседник агентства.
В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
 
Турецкий потокАлександр ВучичГазпром энергохолдингСербияВенгрияБелград (город)
 
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