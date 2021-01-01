https://ria.ru/20210101/gaz-1591747958.html

Президент Сербии запустил подачу газа по продолжению "Турецкого потока"

Президент Сербии запустил подачу газа по продолжению "Турецкого потока"

Президент Сербии Александр Вучич официально запустил подачу газа по сербской газотранспортной системе, принимающей газ из "Турецкого потока". РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T08:28

2021-01-01T08:28

2021-01-01T11:53

турецкий поток

александр вучич

сербия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591748228_1:0:819:460_1920x0_80_0_0_309a47549c749476a954f829725d6f90.jpg

БЕЛГРАД, 1 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич официально запустил подачу газа по сербской газотранспортной системе, принимающей газ из "Турецкого потока".Церемония пуска проходила в селе Господжинцы на севере Сербии. В ней также участвовали посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.Вучич осмотрел газораспределительный узел и выслушал доклад сотрудников о готовности к пуску газа. Трансляцию вело агентство Танюг.После этого российский газ из "Турецкого потока" пошел в газотранспортную систему Сербии."Когда у вас есть газ в каждом районе <…> тем самым привлечем инвесторов, которые захотят открыть фабрики, нам предстоит еще много работы, это то, что нам гарантирует более надежное будущее", — сказал Вучич.По словам президента, Сербия с помощью российских друзей и партнеров смогла обеспечить себя газом, а затем направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию. А доход от транзита, добавил он, позволит быстрее вернуть часть кредита, полученного на строительство газопровода.Кроме того, Вучич подтвердил, что закупочная цена газа составит 155 долларов за тысячу кубометров, а поставки ожидаются в 13,88 миллиарда кубометров газа в год.Посол России, со своей стороны, отметил значение проекта для российско-сербского сотрудничества и энергетической стабильности Сербии.Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Она проходит по территории Болгарии, Сербии и Венгрии. Длина сербского участка составляет 402 километра.

https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турецкий поток, александр вучич, сербия, экономика