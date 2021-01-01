https://ria.ru/20210101/feldsher-1591776887.html
В Подмосковье фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП
В Подмосковье фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП
Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T17:09
2021-01-01T17:09
2021-01-01T20:55
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
происшествия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии, сообщает прокуратура Московской области.ДТП произошло утром в районе деревни Терехунь, на автомобильной дороге А-108. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другой дорожной аварии.Жертвой аварии стал фельдшер. Водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии пострадали три человека — их зажало в машине.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подмосковная прокуратура взяла расследование на контроль.В пресс-службе ГУ МВД по Московской области позже сообщили, что водитель ВАЗ был пьян. Его задержали, он признал вину.
https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), серпухов, происшествия