https://ria.ru/20210101/feldsher-1591776887.html

В Подмосковье фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП

В Подмосковье фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП

Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T17:09

2021-01-01T17:09

2021-01-01T20:55

россия

московская область (подмосковье)

серпухов

происшествия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии, сообщает прокуратура Московской области.ДТП произошло утром в районе деревни Терехунь, на автомобильной дороге А-108. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другой дорожной аварии.Жертвой аварии стал фельдшер. Водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии пострадали три человека — их зажало в машине.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подмосковная прокуратура взяла расследование на контроль.В пресс-службе ГУ МВД по Московской области позже сообщили, что водитель ВАЗ был пьян. Его задержали, он признал вину.

https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html

россия

московская область (подмосковье)

серпухов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), серпухов, происшествия