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В Подмосковье фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП
В Подмосковье фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП
Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T17:09
2021-01-01T20:55
россия
московская область (подмосковье)
серпухов
происшествия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии, сообщает прокуратура Московской области.ДТП произошло утром в районе деревни Терехунь, на автомобильной дороге А-108. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другой дорожной аварии.Жертвой аварии стал фельдшер. Водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии пострадали три человека — их зажало в машине.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подмосковная прокуратура взяла расследование на контроль.В пресс-службе ГУ МВД по Московской области позже сообщили, что водитель ВАЗ был пьян. Его задержали, он признал вину.
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россия, московская область (подмосковье), серпухов, происшествия

В Подмосковье фельдшер погиб, помогая пострадавшим в ДТП

17:09 01.01.2021 (обновлено: 20:55 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом, когда оказывал помощь пострадавшим в другой аварии, сообщает прокуратура Московской области.
ДТП произошло утром в районе деревни Терехунь, на автомобильной дороге А-108. Легковой автомобиль ВАЗ-2112 врезался в машину скорой помощи, которая стояла на месте другой дорожной аварии.
Жертвой аварии стал фельдшер. Водитель скорой и инспектор ГИБДД получили травмы. В первой аварии пострадали три человека — их зажало в машине.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подмосковная прокуратура взяла расследование на контроль.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области позже сообщили, что водитель ВАЗ был пьян. Его задержали, он признал вину.
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