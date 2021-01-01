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Рогозин оценил версию о причастности робота Федора к трещине на МКС
Рогозин оценил версию о причастности робота Федора к трещине на МКС
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" оценил версию о причастности робота Федора к появлению трещины на... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T01:43
2021-01-01T11:31
хочу стать космонавтом
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" оценил версию о причастности робота Федора к появлению трещины на Международной космической станции.Такую версию выдвинул в разговоре с РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. По его мнению, трещина, приведшая к утечке воздуха в российском модуле "Звезда", могла появиться при выгрузке и загрузке антропоморфного робота Федора в 2019 году. Он уточнил, что трещина могла образоваться из-за попадания микрометеоритов. Робот Федор отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС его испытали в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября Федор вернулся на Землю.Первые данные об утечке воздуха на МКС появились в сентябре прошлого года.
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робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин оценил версию о причастности робота Федора к трещине на МКС

01:43 01.01.2021 (обновлено: 11:31 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" оценил версию о причастности робота Федора к появлению трещины на Международной космической станции.
Такую версию выдвинул в разговоре с РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. По его мнению, трещина, приведшая к утечке воздуха в российском модуле "Звезда", могла появиться при выгрузке и загрузке антропоморфного робота Федора в 2019 году.

"Ну это вообще какая-то чушь. Бедный Федор, в чем-то его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно", — сказал Рогозин.

Он уточнил, что трещина могла образоваться из-за попадания микрометеоритов.
Робот Федор отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС его испытали в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября Федор вернулся на Землю.
Первые данные об утечке воздуха на МКС появились в сентябре прошлого года.
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Хочу стать космонавтомРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)ЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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