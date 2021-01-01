https://ria.ru/20210101/fedor-1591742590.html

Рогозин оценил версию о причастности робота Федора к трещине на МКС

Рогозин оценил версию о причастности робота Федора к трещине на МКС

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" оценил версию о причастности робота Федора к появлению трещины на... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T01:43

2021-01-01T01:43

2021-01-01T11:31

хочу стать космонавтом

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" оценил версию о причастности робота Федора к появлению трещины на Международной космической станции.Такую версию выдвинул в разговоре с РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. По его мнению, трещина, приведшая к утечке воздуха в российском модуле "Звезда", могла появиться при выгрузке и загрузке антропоморфного робота Федора в 2019 году. Он уточнил, что трещина могла образоваться из-за попадания микрометеоритов. Робот Федор отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС его испытали в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября Федор вернулся на Землю.Первые данные об утечке воздуха на МКС появились в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20201220/kosmos-1590088144.html

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин