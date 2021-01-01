Рогозин оценил версию о причастности робота Федора к трещине на МКС
01:43 01.01.2021 (обновлено: 11:31 01.01.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" оценил версию о причастности робота Федора к появлению трещины на Международной космической станции.
Такую версию выдвинул в разговоре с РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. По его мнению, трещина, приведшая к утечке воздуха в российском модуле "Звезда", могла появиться при выгрузке и загрузке антропоморфного робота Федора в 2019 году.
"Ну это вообще какая-то чушь. Бедный Федор, в чем-то его только не обвиняли. Он там что, в отчаянии головой бился об оболочку? Нет, конечно", — сказал Рогозин.
Он уточнил, что трещина могла образоваться из-за попадания микрометеоритов.
Робот Федор отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС его испытали в автономном режиме и под управлением космонавтов. Седьмого сентября Федор вернулся на Землю.
Первые данные об утечке воздуха на МКС появились в сентябре прошлого года.
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