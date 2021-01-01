https://ria.ru/20210101/dtp-1591784961.html
На МКАД два человека погибли в ДТП
На МКАД два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП на 20-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T20:43
2021-01-01T20:43
2021-01-01T20:43
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП на 20-м километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.В ведомстве добавили, что перекрыты первая и вторая полосы движения МКАД.
https://ria.ru/20201228/dtp-1591278615.html
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