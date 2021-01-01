В Нижегородской области машина сбила четырех подростков в новогоднюю ночь
12:05 01.01.2021 (обновлено: 14:45 01.01.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил группу подростков от 12 до 15 лет в Нижегородской области, четверо госпитализированы, сообщил пресс-секретарь минздрава региона Алексей Никонов.
Легковой автомобиль наехал на подростков в поселке Дружный Кстовского района 1 января в 2.30.
"В результате ДТП пострадали четверо детей (подростки мальчики 12, 14, 14 и 15 лет). Пострадавшие госпитализированы в областную детскую больницу: один - в реанимационное отделение, двое - в нейрохирургическое отделение, один - в травматологическое отделение. Состояние пострадавших тяжелое", - написал Никонов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что на месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи из Кстовский центральной районной больницы и Нижнего Новгорода.
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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности после ДТП, в котором пострадали четверо подростков от 12 до 15 лет, сбитые машиной на дороге в 2 часа ночи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратурой Нижегородской области с привлечением Кстовской городской прокуратуры организована проверка соблюдения законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили агентству в пресс-службе прокуратуры.