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В Нижегородской области машина сбила четырех подростков в новогоднюю ночь
В Нижегородской области машина сбила четырех подростков в новогоднюю ночь
Автомобиль сбил группу подростков от 12 до 15 лет в Нижегородской области, четверо госпитализированы, сообщил пресс-секретарь минздрава региона Алексей Никонов. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T12:05
2021-01-01T14:45
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил группу подростков от 12 до 15 лет в Нижегородской области, четверо госпитализированы, сообщил пресс-секретарь минздрава региона Алексей Никонов.Легковой автомобиль наехал на подростков в поселке Дружный Кстовского района 1 января в 2.30.Он добавил, что на месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи из Кстовский центральной районной больницы и Нижнего Новгорода.Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности после ДТП, в котором пострадали четверо подростков от 12 до 15 лет, сбитые машиной на дороге в 2 часа ночи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20201231/dtp-1591738065.html
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области машина сбила четырех подростков в новогоднюю ночь

12:05 01.01.2021 (обновлено: 14:45 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил группу подростков от 12 до 15 лет в Нижегородской области, четверо госпитализированы, сообщил пресс-секретарь минздрава региона Алексей Никонов.
Легковой автомобиль наехал на подростков в поселке Дружный Кстовского района 1 января в 2.30.

"В результате ДТП пострадали четверо детей (подростки мальчики 12, 14, 14 и 15 лет). Пострадавшие госпитализированы в областную детскую больницу: один - в реанимационное отделение, двое - в нейрохирургическое отделение, один - в травматологическое отделение. Состояние пострадавших тяжелое", - написал Никонов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи из Кстовский центральной районной больницы и Нижнего Новгорода.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 21:42
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Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности после ДТП, в котором пострадали четверо подростков от 12 до 15 лет, сбитые машиной на дороге в 2 часа ночи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратурой Нижегородской области с привлечением Кстовской городской прокуратуры организована проверка соблюдения законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили агентству в пресс-службе прокуратуры.
 
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