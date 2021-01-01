https://ria.ru/20210101/dtp-1591756113.html

В Нижегородской области машина сбила четырех подростков в новогоднюю ночь

В Нижегородской области машина сбила четырех подростков в новогоднюю ночь

Автомобиль сбил группу подростков от 12 до 15 лет в Нижегородской области, четверо госпитализированы, сообщил пресс-секретарь минздрава региона Алексей Никонов. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T12:05

2021-01-01T12:05

2021-01-01T14:45

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Автомобиль сбил группу подростков от 12 до 15 лет в Нижегородской области, четверо госпитализированы, сообщил пресс-секретарь минздрава региона Алексей Никонов.Легковой автомобиль наехал на подростков в поселке Дружный Кстовского района 1 января в 2.30.Он добавил, что на месте происшествия работали четыре бригады скорой медицинской помощи из Кстовский центральной районной больницы и Нижнего Новгорода.Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности после ДТП, в котором пострадали четверо подростков от 12 до 15 лет, сбитые машиной на дороге в 2 часа ночи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20201231/dtp-1591738065.html

нижний новгород

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, нижегородская область, происшествия