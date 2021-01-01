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В Чувашии трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в частном доме

В Чувашии трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в частном доме

Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в чувашской деревне, сообщает региональное управление СК. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T10:44

2021-01-01T10:44

2021-01-01T15:25

дмитрий иванов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

октябрьский

урмарский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в чувашской деревне, сообщает региональное управление СК.По информации МЧС Чувашии, сообщение о пожаре в доме на улице Октябрьской в деревне Орнары в Урмарском районе поступило 1 января в 05:51.Установлено, что в момент пожара в доме находился хозяин 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный, кому удалось выжить.В настоящее время проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возникновения пожара. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинские, генетические.На месте также работают сотрудники МЧС по Чувашии.Прокуратура Чувашии проводит проверку после гибели трех детей и трех взрослых при пожаре в чувашской деревне, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что к проверке будут подключены специалисты и иных контролирующих органов.Причиной пожара в чувашской деревне, где погибли трое детей и трое взрослых, могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов.По его словам, мужчина побежал звать соседей вместо того, чтобы выводить из дома детей. "Когда он вернулся, дом уже полностью полыхал. Все дети и взрослые собрались в одном месте, там их и нашли", - сказал Иванов.Семья, в которой воспитывались трое детей, погибших при пожаре в чувашской деревне, стояла на учете как неблагополучная, детям предлагали встретить Новый год в центре соцзащиты, сообщил РИА Новости глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов.Как заявил агентству глава администрации, многодетная семья приехала в Урмарский район из другого района.Он отметил, что сотрудники соцзащиты несколько раз навещали семью. "Последний раз у них были 26 декабря, из центра соцобслуживания населения приезжали, предлагали детей забрать на новогодние праздники в центр, но мать отказалась, сказала, что хочет встретить Новый год с детьми", - сказал глава администрации.Он подчеркнул, что в семье не было проблем с алкоголем. "Мать непьющая – сколько раз комиссия у нас выезжала, всегда все были трезвые. На контроле семья была как неблагополучная именно по жилью", - отметил Иванов.По его словам, сейчас администрация намерена помочь родственникам, приехавшим из соседнего района после того, как они узнали о трагедии, перевезти тела погибших. "Мы выделили автотранспорт. Будем думать, как еще поддержать. Жителям нашего района мы имеем право из дежурного фонда при обращении оказать помощь. Но они (погибшие – ред.) у нас в районе не прописаны. Хозяин дом недавно приобрел, оформил все документы. Он там прописан один", - добавил глава администрации Урмарского района.

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591746924.html

https://ria.ru/20201231/pozhar-1591668199.html

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591743904.html

https://ria.ru/20210101/pozhar-1591751322.html

октябрьский

урмарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий иванов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский, урмарский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия