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https://ria.ru/20210101/dietolog-1591742013.html
Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
Как восстановиться после праздничного застолья, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T04:11
2021-01-01T12:03
новый год—2021
россия
андрей бобровский
санкт-петербургский государственный университет
диета
общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Как восстановиться после праздничного застолья, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Бурная новогодняя ночь часто оборачивается плохим самочувствием в первый день января. Поправить здоровье после неумеренного потребления еды и крепких напитков можно тоже с помощью напитков, но уже безалкогольных. Для быстрого восстановления нужно пить много жидкости, советует Бобровский. По его словам, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Эффективны также напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов. Также хорошо помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Можно взбодриться с помощью классического кофеина — кофе либо чая, но в умеренных количествах, посоветовал врач. Зато традиционный рассол с утра пить не стоит, считает Бобровский. И от тоников тоже нужно отказаться: по словам врача, это самые "нехорошие утренние напитки"."Вроде бы состав у них растительный, но все-таки из-за особенностей влияния на организм я бы утром тоники категорически не рекомендовал. Не совсем правильной является и наша традиция употреблять рассолы. Рассол — это не тот напиток, который будет вам помогать, от него тоже стоит отказаться", — добавил врач. Не приносит пользы и традиционный способ, когда "клин клином вышибают" и опохмеляются небольшим количеством спиртного. Это плохо сказывается на скорости восстановления и дальнейшем самочувствии, подчеркнул Бобровский.
https://ria.ru/20201230/shampanskoe-1591500362.html
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россия, андрей бобровский, санкт-петербургский государственный университет, диета, общество

Диетолог рассказал, что надо пить 1 января

04:11 01.01.2021 (обновлено: 12:03 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Как восстановиться после праздничного застолья, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
Бурная новогодняя ночь часто оборачивается плохим самочувствием в первый день января. Поправить здоровье после неумеренного потребления еды и крепких напитков можно тоже с помощью напитков, но уже безалкогольных. Для быстрого восстановления нужно пить много жидкости, советует Бобровский.
По его словам, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Эффективны также напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов.

"Хороши свежевыжатые соки, но, конечно, со всеми ограничениями и противопоказаниями, связанными с ЖКТ. Далее — минеральная вода: берите столовую или лечебно-столовую, не сильно насыщенную микроэлементами. Надо брать либо слабогазированные, либо открыть крышку и дать постоять минут 20-30, чтобы избыточная газированность ушла и не раздражала стенки кишечника", — сказал врач-диетолог.

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Также хорошо помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Можно взбодриться с помощью классического кофеина — кофе либо чая, но в умеренных количествах, посоветовал врач.
Зато традиционный рассол с утра пить не стоит, считает Бобровский. И от тоников тоже нужно отказаться: по словам врача, это самые "нехорошие утренние напитки".
"Вроде бы состав у них растительный, но все-таки из-за особенностей влияния на организм я бы утром тоники категорически не рекомендовал. Не совсем правильной является и наша традиция употреблять рассолы. Рассол — это не тот напиток, который будет вам помогать, от него тоже стоит отказаться", — добавил врач.
Не приносит пользы и традиционный способ, когда "клин клином вышибают" и опохмеляются небольшим количеством спиртного. Это плохо сказывается на скорости восстановления и дальнейшем самочувствии, подчеркнул Бобровский.
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Новый год—2021РоссияАндрей БобровскийСанкт-Петербургский государственный университетдиетаОбщество
 
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