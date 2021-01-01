https://ria.ru/20210101/dietolog-1591742013.html

Диетолог рассказал, что надо пить 1 января

Диетолог рассказал, что надо пить 1 января

Как восстановиться после праздничного застолья, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T04:11

2021-01-01T04:11

2021-01-01T12:03

новый год—2021

россия

андрей бобровский

санкт-петербургский государственный университет

диета

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151237/93/1512379381_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_20a3b86261e22c66e03545126659cd5d.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Как восстановиться после праздничного застолья, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Бурная новогодняя ночь часто оборачивается плохим самочувствием в первый день января. Поправить здоровье после неумеренного потребления еды и крепких напитков можно тоже с помощью напитков, но уже безалкогольных. Для быстрого восстановления нужно пить много жидкости, советует Бобровский. По его словам, лучше всего улучшает самочувствие чистая вода. Эффективны также напитки, которые пополнят дефицит водорастворимых витаминов и минералов. Также хорошо помогают восстановиться кефир и другие кисломолочные продукты. Можно взбодриться с помощью классического кофеина — кофе либо чая, но в умеренных количествах, посоветовал врач. Зато традиционный рассол с утра пить не стоит, считает Бобровский. И от тоников тоже нужно отказаться: по словам врача, это самые "нехорошие утренние напитки"."Вроде бы состав у них растительный, но все-таки из-за особенностей влияния на организм я бы утром тоники категорически не рекомендовал. Не совсем правильной является и наша традиция употреблять рассолы. Рассол — это не тот напиток, который будет вам помогать, от него тоже стоит отказаться", — добавил врач. Не приносит пользы и традиционный способ, когда "клин клином вышибают" и опохмеляются небольшим количеством спиртного. Это плохо сказывается на скорости восстановления и дальнейшем самочувствии, подчеркнул Бобровский.

https://ria.ru/20201230/shampanskoe-1591500362.html

https://ria.ru/20201226/shampanskoe-1591009749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей бобровский, санкт-петербургский государственный университет, диета, общество