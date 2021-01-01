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Дети, родившиеся в первый день 2021 года, будут жить в 22 веке
Дети, родившиеся в первый день 2021 года, будут жить в 22 веке
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз по детской рождаемости во всем мире в 2021 году. РИА Новости, 01.01.2021
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз по детской рождаемости во всем мире в 2021 году. Согласно их статистике, средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года. Первый ребенок уже появился на свет на архипелаге Фиджи в Тихом океане. Ожидается, что в первый день 2021 года родится 371 тысяча детей. Более половины из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго.Также аналитики предположили, что всего в 2021 году появится на свет 140 миллионов детей.
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юнисеф, пакистан, бангладеш, оон, сша, в мире

Дети, родившиеся в первый день 2021 года, будут жить в 22 веке

11:02 01.01.2021 (обновлено: 13:17 01.01.2021)
 
© Fotolia / antjeegbertНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© Fotolia / antjeegbert
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ опубликовал прогноз по детской рождаемости во всем мире в 2021 году.
Согласно их статистике, средняя продолжительность жизни малышей, рожденных 1 января нового года, составит 84 года. Первый ребенок уже появился на свет на архипелаге Фиджи в Тихом океане. Ожидается, что в первый день 2021 года родится 371 тысяча детей. Более половины из них — в Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго.
"Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пускай 2021 год станет годом, когда мы начнем строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.
Также аналитики предположили, что всего в 2021 году появится на свет 140 миллионов детей.
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