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Денежная реформа 1961 года в СССР
Денежная реформа 1961 года в СССР
1 января 1961 года в СССР была проведена денежная реформа, в результате которой в стране было произведено изменение масштаба цен, укрупнение денежной единицы в... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T04:09
2021-01-01T04:09
ссср
деньги
справки
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1 января 1961 года в СССР была проведена денежная реформа, в результате которой в стране было произведено изменение масштаба цен, укрупнение денежной единицы в десять раз и соответственно пересчет цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий, пособий и т.д. В 1950-е годы в условиях быстрого роста экономики в стране в больших объемах возросли денежные обороты. В целях обеспечения организации денежного учета 4 мая 1960 года Совет Министров СССР принял постановление "Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами".За прежние десять рублей решено было давать один новый рубль, а за сто – десять. При этом соотношение по обмену 10:1 было постоянным, вне зависимости от предъявляемой суммы.Это отличало обмен денег 1961 года от аналогичной операции, проведенной в 1947 году, когда в пропорции 10:1 обменивались только наличные, а также находившиеся на счетах в банке средства в пределах от 1 до 3 000 рублей. Более крупные вклады в 1947 году меняли по конфискационному курсу: обладатели сумм от 3 000 до 10 000 теряли треть сбережений, а вкладов на сумму свыше 10 000 – две трети.Еще одно отличие от сталинской реформы 1947 года в том, что хрущевская реформа готовилась более-менее гласно: Установление нового масштаба цен позволяло решить ряд задач: дальнейшее повышение роли рубля в хозяйстве, облегчение учета и расчетов, упрощение ведения кассового хозяйства, повышение доли металлической монеты в обороте, что, в свою очередь, открывало возможность более широкого применения механизмов в счетных операциях, автоматов в торговле и т.п.С 1 января 1961 года были введены в обращение новые билеты Государственного банка (купюры 10, 25, 50 и 100 рублей) и казначейские билеты (три купюры в 1, 3 и 5 рублей) образца 1961 года.Эскизы лицевой стороны казначейских и банковских билетов СССР образца 1961 года были выполнены художниками Сергеем Поманским и Юрием Лукьяновым, а оборотной – Иваном Дубасовым.Все семь купюр были выполнены в уменьшенных форматах по сравнению с предыдущими выпусками (что облегчило пересчет наличности при помощи счетных автоматов), с правосторонними купонами (чистыми полями). Герб Советского Союза и обозначение достоинства на всех купюрах остались такими же, как и на последних денежных знаках 1947 года, выпускавшихся с изменениями с 1957 года. Монеты нового образца чеканились достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль.По мнению экспертов, заказ на изготовление новых денег, возложенный на Гознак, был выполнен к осени 1960 года, и уже к концу сентября новые денежные знаки завезли в местные отделения Госбанка. В конце декабря все ведущие газеты страны знакомили советских граждан с новым внешним видом бумажных денег.К 1 января 1961 года Гознак изготовил новых денег на 15,5 миллиарда рублей, в том числе банковских билетов на 9,7 миллиарда рублей, казначейских билетов – на 5,2 миллиарда рублей, металлических монет – на 0,6 миллиарда рублей.Обмен денежных знаков старого образца на новые деньги производился в течение первого квартала 1961 года. Денежные знаки образца 1947 года обменивались на новые знаки образца 1961 года в соотношении 10:1. В таком же соотношении обменивалась и металлическая монета, за исключением мелких разменных монет в одну, две и три копейки, которые остались в обращении по номиналу.По всей стране были открыты 28,5 тысячи обменных пунктов. В районах с небольшой плотностью населения работали передвижные обменные пункты. В наиболее напряженные периоды обмена кассиры переводились на полутора- и двухсменную работу. Интенсивный обмен денег осуществлялся в основном до середины января 1961 года, после чего пятая часть обменных пунктов была досрочно закрыта.Через обменные пункты прошло чуть больше трети общей суммы старых денег. К февралю свыше 90% старых денег было изъято из оборота. Около 4,5% старых денег населением к обмену не предъявлялось.При пересчете цен и тарифов дробная часть копейки, полкопейки и больше, увеличивалась до целой копейки, и только в виде исключения (по хлебу, молочнокислым продуктам и товарам детского ассортимента) округление цен, оканчивавшихся на 0,5 копеек, проводилось в сторону снижения.В результате реформы курс доллара, составлявший до 1961 года 1:4, был изменен не в 10 раз, как внутренние цены и зарплаты, а лишь в 4,44 раза и после реформы составил 90 копеек за 1 доллар. Точно также в 4,44 раза было повышено и золотое содержание рубля: если до реформы оно составляло 0,222168 г, то после реформы – 0,987412 г.В феврале 1961 года в стране было отмечено хождение фальшивых денег, выполненных по новым образцам. Самыми распространенными способами подделки бумажных денег являлись печать денежных билетов с фотонегативов и клише, изготовленных граверным или фотомеханическим способом, а также однократное копирование с помощью размягчения химическим способом красок на подлинных купюрах, рисование карандашами и красками. Монеты изготовлялись путем литья в гипсовых, алебастровых или металлических формах, штамповки (чеканки) и гальванопластики. Из монет чаще всего подделывались полтинники и рубли, но встречались и пятаки, сделанные из мягких металлов.Деньги образца 1961 года оказались наиболее долговечными за всю историю СССР: в неизменном виде они просуществовали вплоть до 23 января 1991 года, когда началась их замена на купюры новых образцов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ссср, деньги, справки

Денежная реформа 1961 года в СССР

04:09 01.01.2021
 
© РИА Новости / А. Варфоломеев / Перейти в фотобанкДенежные купюры образца 1961 года
Денежные купюры образца 1961 года - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / А. Варфоломеев
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1 января 1961 года в СССР была проведена денежная реформа, в результате которой в стране было произведено изменение масштаба цен, укрупнение денежной единицы в десять раз и соответственно пересчет цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий, пособий и т.д.
В 1950-е годы в условиях быстрого роста экономики в стране в больших объемах возросли денежные обороты. В целях обеспечения организации денежного учета 4 мая 1960 года Совет Министров СССР принял постановление "Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами".
За прежние десять рублей решено было давать один новый рубль, а за сто – десять. При этом соотношение по обмену 10:1 было постоянным, вне зависимости от предъявляемой суммы.
Это отличало обмен денег 1961 года от аналогичной операции, проведенной в 1947 году, когда в пропорции 10:1 обменивались только наличные, а также находившиеся на счетах в банке средства в пределах от 1 до 3 000 рублей. Более крупные вклады в 1947 году меняли по конфискационному курсу: обладатели сумм от 3 000 до 10 000 теряли треть сбережений, а вкладов на сумму свыше 10 000 – две трети.
Еще одно отличие от сталинской реформы 1947 года в том, что хрущевская реформа готовилась более-менее гласно:
Установление нового масштаба цен позволяло решить ряд задач: дальнейшее повышение роли рубля в хозяйстве, облегчение учета и расчетов, упрощение ведения кассового хозяйства, повышение доли металлической монеты в обороте, что, в свою очередь, открывало возможность более широкого применения механизмов в счетных операциях, автоматов в торговле и т.п.
С 1 января 1961 года были введены в обращение новые билеты Государственного банка (купюры 10, 25, 50 и 100 рублей) и казначейские билеты (три купюры в 1, 3 и 5 рублей) образца 1961 года.
Эскизы лицевой стороны казначейских и банковских билетов СССР образца 1961 года были выполнены художниками Сергеем Поманским и Юрием Лукьяновым, а оборотной – Иваном Дубасовым.
Все семь купюр были выполнены в уменьшенных форматах по сравнению с предыдущими выпусками (что облегчило пересчет наличности при помощи счетных автоматов), с правосторонними купонами (чистыми полями). Герб Советского Союза и обозначение достоинства на всех купюрах остались такими же, как и на последних денежных знаках 1947 года, выпускавшихся с изменениями с 1957 года. Монеты нового образца чеканились достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль.
По мнению экспертов, заказ на изготовление новых денег, возложенный на Гознак, был выполнен к осени 1960 года, и уже к концу сентября новые денежные знаки завезли в местные отделения Госбанка. В конце декабря все ведущие газеты страны знакомили советских граждан с новым внешним видом бумажных денег.
К 1 января 1961 года Гознак изготовил новых денег на 15,5 миллиарда рублей, в том числе банковских билетов на 9,7 миллиарда рублей, казначейских билетов – на 5,2 миллиарда рублей, металлических монет – на 0,6 миллиарда рублей.
Обмен денежных знаков старого образца на новые деньги производился в течение первого квартала 1961 года. Денежные знаки образца 1947 года обменивались на новые знаки образца 1961 года в соотношении 10:1. В таком же соотношении обменивалась и металлическая монета, за исключением мелких разменных монет в одну, две и три копейки, которые остались в обращении по номиналу.
По всей стране были открыты 28,5 тысячи обменных пунктов. В районах с небольшой плотностью населения работали передвижные обменные пункты. В наиболее напряженные периоды обмена кассиры переводились на полутора- и двухсменную работу. Интенсивный обмен денег осуществлялся в основном до середины января 1961 года, после чего пятая часть обменных пунктов была досрочно закрыта.
Через обменные пункты прошло чуть больше трети общей суммы старых денег. К февралю свыше 90% старых денег было изъято из оборота. Около 4,5% старых денег населением к обмену не предъявлялось.
При пересчете цен и тарифов дробная часть копейки, полкопейки и больше, увеличивалась до целой копейки, и только в виде исключения (по хлебу, молочнокислым продуктам и товарам детского ассортимента) округление цен, оканчивавшихся на 0,5 копеек, проводилось в сторону снижения.
В результате реформы курс доллара, составлявший до 1961 года 1:4, был изменен не в 10 раз, как внутренние цены и зарплаты, а лишь в 4,44 раза и после реформы составил 90 копеек за 1 доллар. Точно также в 4,44 раза было повышено и золотое содержание рубля: если до реформы оно составляло 0,222168 г, то после реформы – 0,987412 г.
В феврале 1961 года в стране было отмечено хождение фальшивых денег, выполненных по новым образцам. Самыми распространенными способами подделки бумажных денег являлись печать денежных билетов с фотонегативов и клише, изготовленных граверным или фотомеханическим способом, а также однократное копирование с помощью размягчения химическим способом красок на подлинных купюрах, рисование карандашами и красками. Монеты изготовлялись путем литья в гипсовых, алебастровых или металлических формах, штамповки (чеканки) и гальванопластики. Из монет чаще всего подделывались полтинники и рубли, но встречались и пятаки, сделанные из мягких металлов.
Деньги образца 1961 года оказались наиболее долговечными за всю историю СССР: в неизменном виде они просуществовали вплоть до 23 января 1991 года, когда началась их замена на купюры новых образцов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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