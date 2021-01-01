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В России ввели запрет на хранение вещей на чердаках многоквартирных домов
В России ввели запрет на хранение вещей на чердаках многоквартирных домов
Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:08
2021-01-01T13:08
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года.Также запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику.В список запрещенных для хранения предметов входят и баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, "отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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общество

В России ввели запрет на хранение вещей на чердаках многоквартирных домов

13:08 01.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года.
"На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Также запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику.
В список запрещенных для хранения предметов входят и баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, "отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
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