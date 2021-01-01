https://ria.ru/20210101/cherdak-1591760569.html
В России ввели запрет на хранение вещей на чердаках многоквартирных домов
В России ввели запрет на хранение вещей на чердаках многоквартирных домов
Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T13:08
2021-01-01T13:08
2021-01-01T13:08
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40790/73/407907323_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ffaed2daa9e2e0aaa3b030fe2fc12d0d.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года.Также запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику.В список запрещенных для хранения предметов входят и баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, "отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.
https://realty.ria.ru/20210101/nadzor-1591757518.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40790/73/407907323_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b12380a30e72838dae20b02e83d7d4a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года.
"На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов", - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Также запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику.
В список запрещенных для хранения предметов входят и баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, "отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы".
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.