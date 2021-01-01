https://ria.ru/20210101/cherdak-1591760569.html

В России ввели запрет на хранение вещей на чердаках многоквартирных домов

В России ввели запрет на хранение вещей на чердаках многоквартирных домов

Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:08

2021-01-01T13:08

2021-01-01T13:08

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Личные вещи и мебель запрещается хранить на чердаках и в подвалах многоквартирных жилых домов на территории России с 1 января 2021 года.Также запрещается хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества и пиротехнику.В список запрещенных для хранения предметов входят и баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, "отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы".Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

https://realty.ria.ru/20210101/nadzor-1591757518.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество