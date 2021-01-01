https://ria.ru/20210101/byudzhet-1591787431.html

Сенат проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа

Сенат проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа

Сенат США проголосовал за 740-миллиардный оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T21:53

2021-01-01T21:53

2021-01-01T22:37

северный поток — 2

турецкий поток

дональд трамп

с-400 «триумф»

китай

турция

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589715778_0:301:3071:2028_1920x0_80_0_0_8438a84fd76c2c0775ab1e5ce23bd908.jpg

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Сенат США проголосовал за 740-миллиардный оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа.Документ поддержали более двух третей членов верхней палаты. За время своего президентства Трамп наложил вето на законопроекты девять раз, это стало первым случаем, когда парламентарии преодолели его запрет.Бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.В частности, санкции распространяются на организации, "предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации" для проекта "Северный поток — 2", а также на "услуги или мощности для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на судах-укладчиках или их модернизации.Кроме того, максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.Бюджет также продлевает действие запрета на военное сотрудничество с Россией и содержит призыв к Пентагону увеличить количество и масштаб учений НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии — и нарастить присутствие и активность в Арктике.На прошлой неделе Трамп заблокировал бюджет, одобренный обеими палатами конгресса. Он отказался подписывать документ, назвав его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.

https://ria.ru/20201223/pentagon-1590370151.html

https://ria.ru/20200630/1573655809.html

китай

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, с-400 «триумф», китай, турция, сша, в мире