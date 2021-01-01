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В Британии выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 53 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Великобритании число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 53 285 человек, скончались 613 человек, свидетельствуют данные Минздрава страны. РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T19:36
2021-01-01T19:36
2021-01-01T19:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 1 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 53 285 человек, скончались 613 человек, свидетельствуют данные Минздрава страны.Днём ранее был зафиксирован рекордный с начала пандемии суточный прирост заболевших - на 55 892, скончались 964 человека.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 538 226 человек, умерли 73 944 заболевших.Власти Британии в среду повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы распространения в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире