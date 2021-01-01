В Портленде в новогоднюю ночь прошли беспорядки
18:02 01.01.2021 (обновлено: 19:34 01.01.2021)
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Полиция Портленда сообщила о беспорядках на городских улицах в новогоднюю ночь.
"Собрание людей в центре Портленда переросло в беспорядки. Участники бросили множество зажигательных предметов в полицейских и запускали фейерверки коммерческого класса в здание Федерального суда и Центр правосудия", — говорится в Twitter полиции.
Press Release: Molotov Cocktails and Other Objects Thrown during Riot in Downtown Portland (Photo)— Portland Police (@PortlandPolice) January 1, 2021
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Как сообщил местный телеканал KOIN, протестующие рисовали граффити, били витрины и устраивали поджоги. В результате в начале двенадцатого полиция применила спецсредства, в том числе сообщается о перечном спрее, "звуках перцовых шариков и резиновых пуль".
Накануне нападения были совершены на городскую администрацию, бюро полиции Портленда и еще около десятка объектов.
Задержанных нет.
Officers spraying pepper spray or mace #koin6news #pdx #pnw #Oregon #Portland #NYE2020 pic.twitter.com/FYg4LFG8L1— Jennifer Dowling (@JenDowlingKoin6) January 1, 2021
Летом на волне выступлений против произвола полиции Портленд стал местом, где они не утихали несколько месяцев.
Президент США Дональд Трамп критиковал власти города, которые, по его мнению, не могли справиться с волной протестов и насилия минувшим летом, в то время как городские власти заявляли, что им не нужны федеральные агенты, которые лишь добавляют напряженности протестам.
Ввод федеральных сил туда под предлогом необходимости защитить федеральные здания стал предметом споров в обществе и судебных разбирательств.