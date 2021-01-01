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В Портленде в новогоднюю ночь прошли беспорядки

В Портленде в новогоднюю ночь прошли беспорядки

Полиция Портленда сообщила о беспорядках на городских улицах в новогоднюю ночь. РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T18:02

2021-01-01T18:02

2021-01-01T19:34

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

портленд

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Полиция Портленда сообщила о беспорядках на городских улицах в новогоднюю ночь."Собрание людей в центре Портленда переросло в беспорядки. Участники бросили множество зажигательных предметов в полицейских и запускали фейерверки коммерческого класса в здание Федерального суда и Центр правосудия", — говорится в Twitter полиции.Как сообщил местный телеканал KOIN, протестующие рисовали граффити, били витрины и устраивали поджоги. В результате в начале двенадцатого полиция применила спецсредства, в том числе сообщается о перечном спрее, "звуках перцовых шариков и резиновых пуль".Накануне нападения были совершены на городскую администрацию, бюро полиции Портленда и еще около десятка объектов.Задержанных нет.Летом на волне выступлений против произвола полиции Портленд стал местом, где они не утихали несколько месяцев.Президент США Дональд Трамп критиковал власти города, которые, по его мнению, не могли справиться с волной протестов и насилия минувшим летом, в то время как городские власти заявляли, что им не нужны федеральные агенты, которые лишь добавляют напряженности протестам.Ввод федеральных сил туда под предлогом необходимости защитить федеральные здания стал предметом споров в обществе и судебных разбирательств.

портленд

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки в Портленде: столкновения с полицией в новогоднюю ночь Полиция Портленда сообщила о беспорядках на городских улицах в новогоднюю ночь. 2021-01-01T18:02 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, портленд, сша, в мире