https://ria.ru/20210101/bandera-1591789664.html

Аксенов предрек Украине потерю нескольких областей

Аксенов предрек Украине потерю нескольких областей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-01T23:04

2021-01-01T23:04

2021-01-02T00:52

украинская повстанческая армия

сергей аксенов (политик)

петр порошенко

организация украинских националистов

степан бандера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло вечером в пятницу в центре Киева. Аналогичные акции были также в ряде других городов Украины.Аксенов назвал подобные мероприятия нацистским шабашем.По его мнению, украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения внешним игрокам, что "закономерно, потому что идеология не выросла на украинской земле и была, как искусственный вирус, создана в идеологических "лабораториях" и занесена с Запада".Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам предоставил право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201223/zelenskiy-1590612926.html

https://ria.ru/20200609/1572685664.html

https://ria.ru/20200209/1564459847.html

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киев

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украинская повстанческая армия, сергей аксенов (политик), петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, москва, киев, украина, в мире