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Аксенов предрек Украине потерю нескольких областей
Аксенов предрек Украине потерю нескольких областей
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-01T23:04
2021-01-02T00:52
украинская повстанческая армия
сергей аксенов (политик)
петр порошенко
организация украинских националистов
степан бандера
москва
киев
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло вечером в пятницу в центре Киева. Аналогичные акции были также в ряде других городов Украины.Аксенов назвал подобные мероприятия нацистским шабашем.По его мнению, украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения внешним игрокам, что "закономерно, потому что идеология не выросла на украинской земле и была, как искусственный вирус, создана в идеологических "лабораториях" и занесена с Запада".Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам предоставил право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201223/zelenskiy-1590612926.html
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украинская повстанческая армия, сергей аксенов (политик), петр порошенко, организация украинских националистов, степан бандера, москва, киев, украина, в мире

Аксенов предрек Украине потерю нескольких областей

23:04 01.01.2021 (обновлено: 00:52 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея" в Севастополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов перед встречей президента РФ Владимира Путина с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.
Шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло вечером в пятницу в центре Киева. Аналогичные акции были также в ряде других городов Украины.
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"Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Аксенов назвал подобные мероприятия нацистским шабашем.

"Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности", — отметил глава Крыма.

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По его мнению, украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения внешним игрокам, что "закономерно, потому что идеология не выросла на украинской земле и была, как искусственный вирус, создана в идеологических "лабораториях" и занесена с Запада".

"Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории", — подчеркнул Аксенов.

Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам предоставил право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Украинская повстанческая армияСергей Аксенов (политик)Петр ПорошенкоОрганизация украинских националистовСтепан БандераМоскваКиевУкраинаВ мире
 
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