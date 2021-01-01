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Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T14:55
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орландо
богота
происшествия
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает The Aviation Herald. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе. Судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями. Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.
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орландо, богота, происшествия, в мире

Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе

14:55 01.01.2021 (обновлено: 15:18 01.01.2021)
 
Самолет компании Avianca в мишуре. Фото очевидцев
Самолет компании Avianca в мишуре. Фото очевидцев - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает The Aviation Herald.
Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:37
В Шереметьево экстренно сел самолет из Симферополя
Судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.
Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.
 
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