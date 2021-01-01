Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе
14:55 01.01.2021 (обновлено: 15:18 01.01.2021)
Самолет компании Avianca в мишуре. Фото очевидцев
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает The Aviation Herald.
Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе.
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Судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.
Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.
🚨#ÚLTIMAHORA La irresponsabilidad de unos desadaptados estuvo a punto de causar una tragedia. Hace momentos un Airbus A320 (N557AV) de Avianca impactó un globo pirotécnico cuando aproximaba a Bogotá procedente de Orlando, obligándole a aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/cELiXagAUO— Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021