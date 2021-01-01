https://ria.ru/20210101/aviakatastrofa-1591766702.html

Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе

Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе

Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T14:55

2021-01-01T14:55

2021-01-01T15:18

орландо

богота

происшествия

в мире

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает The Aviation Herald. Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе. Судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями. Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.

https://ria.ru/20201230/samolet-1591598933.html

орландо

богота

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орландо, богота, происшествия, в мире