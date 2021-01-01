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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210101/astrazeneca-1591771516.html
СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca
Панель экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрила экстренное использование "оксфордской" вакцины против... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T15:52
2021-01-01T15:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв - РИА Новости. Панель экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрила экстренное использование "оксфордской" вакцины против коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, сообщает телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники.По информации собеседников телеканала, эксперты центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств выдвинули ряд условий, суть которых пока не раскрывается. Ожидается, что на заседании в пятницу эксперты также одобрят экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech.Разрешение на экстренное использование вакцины выдано накануне начала пробной вакцинации, которая пройдет в субботу во всех штатах Индии. Ее целью является оценка приложения для контроля за вакцинацией Co-WIN в полевых условиях и выявление проблем. Отмечается, что правительство Индии обратилось ко всем штатам и союзным территориям с целью подготовки к распространению вакцины против COVID-19.В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования двух из них – Covaxin от Bharat Biotech и оксфордской вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки – находятся на последней, третьей стадии. Помимо этих вакцин, в Индии испытываются ZycovD от компании Zydus Cadila и еще одна вакцина, разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , индия, в мире

СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca

15:52 01.01.2021
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв - РИА Новости. Панель экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрила экстренное использование "оксфордской" вакцины против коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, сообщает телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники.
По информации собеседников телеканала, эксперты центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств выдвинули ряд условий, суть которых пока не раскрывается. Ожидается, что на заседании в пятницу эксперты также одобрят экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech.
Разрешение на экстренное использование вакцины выдано накануне начала пробной вакцинации, которая пройдет в субботу во всех штатах Индии. Ее целью является оценка приложения для контроля за вакцинацией Co-WIN в полевых условиях и выявление проблем. Отмечается, что правительство Индии обратилось ко всем штатам и союзным территориям с целью подготовки к распространению вакцины против COVID-19.
В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования двух из них – Covaxin от Bharat Biotech и оксфордской вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки – находятся на последней, третьей стадии. Помимо этих вакцин, в Индии испытываются ZycovD от компании Zydus Cadila и еще одна вакцина, разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом.
Вакцина COVISHIELD компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
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Методом проб. AstraZeneca вывела "формулу успеха" своей вакцины от COVID
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19AstraZenecaИндияВ мире
 
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