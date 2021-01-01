https://ria.ru/20210101/astrazeneca-1591771516.html

СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca

СМИ: Индия разрешила применение вакцины AstraZeneca

Панель экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрила экстренное использование "оксфордской" вакцины против... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T15:52

2021-01-01T15:52

2021-01-01T15:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

astrazeneca

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580900449_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_742f76df260c0bc572c3f4376ec013bc.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв - РИА Новости. Панель экспертов регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии одобрила экстренное использование "оксфордской" вакцины против коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca, сообщает телеканал CNBC-TV18 со ссылкой на источники.По информации собеседников телеканала, эксперты центральной организации по контролю стандартов лекарственных средств выдвинули ряд условий, суть которых пока не раскрывается. Ожидается, что на заседании в пятницу эксперты также одобрят экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech.Разрешение на экстренное использование вакцины выдано накануне начала пробной вакцинации, которая пройдет в субботу во всех штатах Индии. Ее целью является оценка приложения для контроля за вакцинацией Co-WIN в полевых условиях и выявление проблем. Отмечается, что правительство Индии обратилось ко всем штатам и союзным территориям с целью подготовки к распространению вакцины против COVID-19.В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования двух из них – Covaxin от Bharat Biotech и оксфордской вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки – находятся на последней, третьей стадии. Помимо этих вакцин, в Индии испытываются ZycovD от компании Zydus Cadila и еще одна вакцина, разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/vaktsina-1591136705.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , индия, в мире