https://ria.ru/20210101/astrazeneca-1591762360.html

СМИ: в Индии могут сегодня начать применять вакцину AstraZeneca

СМИ: в Индии могут сегодня начать применять вакцину AstraZeneca

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета может в пятницу первой в Индии получить разрешение на экстренное применение, сообщает... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T13:36

2021-01-01T13:36

2021-01-01T13:40

вакцина "спутник v"

оксфордский университет

индия

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

astrazeneca

в мире

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета может в пятницу первой в Индии получить разрешение на экстренное применение, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По информации источников, центральное управление по контролю за лекарственными стандартами (CDSCO) может также одобрить вакцину, разработанную компанией Bharat Biotech.В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования двух из них - Covaxin от Bharat Biotech - и оксфордской вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки, находятся на последней, третьей, стадии. Помимо этих вакцин, в Индии испытываются ZycovD от компании Zydus Cadila и еще одна вакцина, разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591582764.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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