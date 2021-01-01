СМИ: в Индии могут сегодня начать применять вакцину AstraZeneca
13:36 01.01.2021 (обновлено: 13:40 01.01.2021)
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета может в пятницу первой в Индии получить разрешение на экстренное применение, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По информации источников, центральное управление по контролю за лекарственными стандартами (CDSCO) может также одобрить вакцину, разработанную компанией Bharat Biotech.
"И AstraZeneca, и Bharat Biotech получат сегодня одобрение. Все приготовления идут с расчетом на сегодняшнюю дату", - приводит агентство слова одного из анонимных источников. Однако другие источники заявили, что шансы вакцины Bharat Biotech получить одобрение сегодня не столь велики.
В Индии продолжаются испытания пяти вакцин от коронавируса. Исследования двух из них - Covaxin от Bharat Biotech - и оксфордской вакцины Covishield, тестирование которой проводит Институт сыворотки, находятся на последней, третьей, стадии. Помимо этих вакцин, в Индии испытываются ZycovD от компании Zydus Cadila и еще одна вакцина, разработанная индийской Biological E. Ltd совместно с американскими Dynavax Technologies Corp и Медицинским колледжем Бейлора. Также Dr. Reddys Laboratories проводит испытания российской вакцины "Спутник V".
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.