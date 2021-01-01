Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
05:24 01.01.2021 (обновлено: 14:21 01.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров в беседе с "НСН" прокомментировал высказывание экс- президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.
Ранее бывший украинский лидер заявил, что якобы санкционировал эту операцию.
"Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <…> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции", — сказал Гончаров.
О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Минск называл их "боевиками ЧВК" и подозревал в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через соседнее государство, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.
Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.