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Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров в беседе с "НСН" прокомментировал высказывание экс-... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T05:24
2021-01-01T14:21
задержание россиян под минском
россия
петр порошенко
служба безопасности украины
дмитрий песков
владимир путин
минск
белоруссия
украина
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Боец "Альфы" осадил Порошенко за слова об операции против россиян
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров в беседе с "НСН" прокомментировал высказывание экс- президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.Ранее бывший украинский лидер заявил, что якобы санкционировал эту операцию.О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Минск называл их "боевиками ЧВК" и подозревал в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через соседнее государство, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
https://ria.ru/20210101/poroshenko-1591742416.html
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задержание россиян под минском, россия, петр порошенко, служба безопасности украины, дмитрий песков, владимир путин, минск, белоруссия, украина, в мире

Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян

05:24 01.01.2021 (обновлено: 14:21 01.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров в беседе с "НСН" прокомментировал высказывание экс- президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.
Ранее бывший украинский лидер заявил, что якобы санкционировал эту операцию.

"Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <…> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции", — сказал Гончаров.

О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Минск называл их "боевиками ЧВК" и подозревал в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через соседнее государство, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.
Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
01:40
Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
 
Задержание россиян под МинскомРоссияПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинМинскБелоруссияУкраинаВ мире
 
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