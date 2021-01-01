https://ria.ru/20210101/alfa-1591745234.html

Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян

Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров в беседе с "НСН" прокомментировал высказывание экс-... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T05:24

2021-01-01T05:24

2021-01-01T14:21

задержание россиян под минском

россия

петр порошенко

служба безопасности украины

дмитрий песков

владимир путин

минск

белоруссия

украина

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Боец "Альфы" осадил Порошенко за слова об операции против россиян

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей Гончаров в беседе с "НСН" прокомментировал высказывание экс- президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.Ранее бывший украинский лидер заявил, что якобы санкционировал эту операцию.О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Минск называл их "боевиками ЧВК" и подозревал в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через соседнее государство, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию.Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Украины, которые пытались задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Однако операция сорвалась из-за утечки данных. Киев опроверг эти сообщения. Как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.

https://ria.ru/20210101/poroshenko-1591742416.html

россия

минск

белоруссия

украина

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