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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/zimniy-1591723948.html
Назван "зимний" способ защиты от коронавируса
Назван "зимний" способ защиты от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предложил... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:01
2020-12-31T17:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей тяжельников
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предложил россиянам воспользоваться "зимним" способом защиты от коронавируса."Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше — снять одни и надеть другие", — сказал он в комментарии АГН "Москва".Медик также подчеркнул, что изделия из шерсти и трикотажа сами по себе неэффективны для защиты от инфекций.По его словам, лучшими защитными свойствами обладают латексные и нитриловые перчатки. Также Тяжельников допустил использование одноразовых целлофановых перчаток в качестве срочной меры — например, если возникла необходимость зайти в магазин, а других изделий для защиты рук у человека при себе нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей тяжельников, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Назван "зимний" способ защиты от коронавируса

17:01 31.12.2020 (обновлено: 17:28 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСредства защиты
Средства защиты - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предложил россиянам воспользоваться "зимним" способом защиты от коронавируса.
"Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше — снять одни и надеть другие", — сказал он в комментарии АГН "Москва".
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Медик также подчеркнул, что изделия из шерсти и трикотажа сами по себе неэффективны для защиты от инфекций.
По его словам, лучшими защитными свойствами обладают латексные и нитриловые перчатки. Также Тяжельников допустил использование одноразовых целлофановых перчаток в качестве срочной меры — например, если возникла необходимость зайти в магазин, а других изделий для защиты рук у человека при себе нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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