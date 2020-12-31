https://ria.ru/20201231/zimniy-1591723948.html
Назван "зимний" способ защиты от коронавируса
Назван "зимний" способ защиты от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предложил... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:01
2020-12-31T17:01
2020-12-31T17:28
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предложил россиянам воспользоваться "зимним" способом защиты от коронавируса."Следует надевать теплые зимние перчатки поверх защитных. Зайдя в помещение или в транспорт, где необходимо соблюдать меры предосторожности, можно снять верхние перчатки и остаться в защитных. Еще лучше — снять одни и надеть другие", — сказал он в комментарии АГН "Москва".Медик также подчеркнул, что изделия из шерсти и трикотажа сами по себе неэффективны для защиты от инфекций.По его словам, лучшими защитными свойствами обладают латексные и нитриловые перчатки. Также Тяжельников допустил использование одноразовых целлофановых перчаток в качестве срочной меры — например, если возникла необходимость зайти в магазин, а других изделий для защиты рук у человека при себе нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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