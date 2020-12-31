https://ria.ru/20201231/zelenskiy-1591736317.html
Пресс-секретарь рассказала о личных качествах Зеленского
Пресс-секретарь рассказала о личных качествах Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальником. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T20:56
2020-12-31T20:56
2020-12-31T20:56
юлия мендель
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальником.Кроме того, Мендель рассказала, что глава государства ее иногда ругает "по заслугам". Однако, по ее словам, президент к ней прислушивается и меняет мнение, если ей удается отстоять свою позицию.Она добавила, что президент часто смотрит телевизор, разные каналы.
https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584392896.html
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юлия мендель, владимир зеленский, украина, в мире