Пресс-секретарь рассказала о личных качествах Зеленского

"Он разный, потому что он переживает все. Он искренний. И эта искренность - его выдающаяся черта, его характера. Он действительно все делает от сердца. У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости - это то, чему бы лично я хотела научиться", - сказала Мендель в интервью телеканалу ZIK.