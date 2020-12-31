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Пресс-секретарь рассказала о личных качествах Зеленского
Пресс-секретарь рассказала о личных качествах Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальником. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T20:56
2020-12-31T20:56
юлия мендель
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальником.Кроме того, Мендель рассказала, что глава государства ее иногда ругает "по заслугам". Однако, по ее словам, президент к ней прислушивается и меняет мнение, если ей удается отстоять свою позицию.Она добавила, что президент часто смотрит телевизор, разные каналы.
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юлия мендель, владимир зеленский, украина, в мире

Пресс-секретарь рассказала о личных качествах Зеленского

20:56 31.12.2020
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальником.

"Он разный, потому что он переживает все. Он искренний. И эта искренность - его выдающаяся черта, его характера. Он действительно все делает от сердца. У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости - это то, чему бы лично я хотела научиться", - сказала Мендель в интервью телеканалу ZIK.

Кроме того, Мендель рассказала, что глава государства ее иногда ругает "по заслугам". Однако, по ее словам, президент к ней прислушивается и меняет мнение, если ей удается отстоять свою позицию.
Она добавила, что президент часто смотрит телевизор, разные каналы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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