Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/vzyatka-1591687194.html
В Саратове прокурора заподозрили в взятках на 18 миллионов рублей
В Саратове прокурора заподозрили в взятках на 18 миллионов рублей
Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:04
2020-12-31T11:04
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
кировский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, сообщило областное управление СК РФ.По данным следствия, Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.Пригарову грозит до 15 лет лишения свободы.Как заявила прокуратура региона, районный прокурор стал фигурантом дела на основании материалов прокурорской проверки.
https://ria.ru/20201230/vzyatka-1591599523.html
саратов
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), саратов, кировский район, происшествия

В Саратове прокурора заподозрили в взятках на 18 миллионов рублей

11:04 31.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.
"В отношении прокурора Кировского района Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"… Следователем СК подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечении", - говорится в сообщении.
Пригарову грозит до 15 лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:41
В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
Как заявила прокуратура региона, районный прокурор стал фигурантом дела на основании материалов прокурорской проверки.
"Прокуратурой области материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании работника органов прокуратуры. По данным материалам за совершение должностного преступления возбуждено уголовное дело. Прокуратура области и впредь будет вести последовательную антикоррупционную работу", - говорится в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовКировский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния