В Саратове прокурора заподозрили в взятках на 18 миллионов рублей
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.
"В отношении прокурора Кировского района Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"… Следователем СК подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечении", - говорится в сообщении.
Пригарову грозит до 15 лет лишения свободы.
30 декабря 2020, 15:41В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку
Как заявила прокуратура региона, районный прокурор стал фигурантом дела на основании материалов прокурорской проверки.
"Прокуратурой области материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании работника органов прокуратуры. По данным материалам за совершение должностного преступления возбуждено уголовное дело. Прокуратура области и впредь будет вести последовательную антикоррупционную работу", - говорится в сообщении.