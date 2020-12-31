https://ria.ru/20201231/vzyatka-1591687194.html

В Саратове прокурора заподозрили в взятках на 18 миллионов рублей

В Саратове прокурора заподозрили в взятках на 18 миллионов рублей

Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:04

2020-12-31T11:04

2020-12-31T11:04

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

кировский район

происшествия

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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, сообщило областное управление СК РФ.По данным следствия, Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.Пригарову грозит до 15 лет лишения свободы.Как заявила прокуратура региона, районный прокурор стал фигурантом дела на основании материалов прокурорской проверки.

https://ria.ru/20201230/vzyatka-1591599523.html

саратов

кировский район

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следственный комитет россии (ск рф), саратов, кировский район, происшествия