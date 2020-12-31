https://ria.ru/20201231/vzryv-1591734750.html

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Сирии

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за произошедший в среду взрыв автобуса в Сирии, передает агентство Reuters... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T19:55

2020-12-31T19:55

2020-12-31T19:55

пальмира

исламское государство

ирак

сирия

в мире

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за произошедший в среду взрыв автобуса в Сирии, передает агентство Reuters со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов.Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщало, что автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира. В результате взрыва погибли 28 человек, 13 получили ранения.По данным Reuters, исламисты утверждают, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201207/terrorist-1588111855.html

https://ria.ru/20201124/lavrov-1586077332.html

пальмира

ирак

сирия

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пальмира, исламское государство, ирак, сирия, в мире