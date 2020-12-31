Эксперт объяснил, как узнать, что ваш смартфон взломан
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. О признаках взлома смартфона может свидетельствовать его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также "зависание". Взлом чаще всего выполняется через скрытую установку вредоносного программного обеспечения на смартфон, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Попадает такое ПО на телефон через Интернет или через проводное подключение к чужому компьютеру, например, при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре", — добавляет он.
Злоумышленники стараются проникнуть в телефон незаметно, разрабатывая программы, которые не требовательны к производительности телефона и к заряду аккумулятора. Сначала телефон может и не подавать признаков взлома, а единственным сигналом будут лишь уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Позднее телефон начнёт подавать признаки взлома уже самостоятельно. Рано или поздно начнутся перебои в работе гаджета.
Чтобы защититься от взлома, производители мобильных устройств рекомендуют устанавливать приложения только из надежных источников и не подключаться к незнакомым компьютерам.
"Если есть опасения, что телефон уже взломан, можно позвонить по горячей линии производителю или продавцу устройства. Там вам подскажут где можно произвести надлежащую диагностику и очистить телефон", — подытожил Мясоедов.