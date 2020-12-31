https://ria.ru/20201231/vzlom-1591661206.html

Эксперт объяснил, как узнать, что ваш смартфон взломан

Эксперт объяснил, как узнать, что ваш смартфон взломан

О признаках взлома смартфона может свидетельствовать его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также "зависание". Взлом чаще всего выполняется... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:20

2020-12-31T02:20

2020-12-31T02:20

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

мошенничество

смартфоны

технологии

общество

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Как узнать, что ваш смартфон взломали

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. О признаках взлома смартфона может свидетельствовать его медленная работа, быстрая разрядка аккумулятора, а также "зависание". Взлом чаще всего выполняется через скрытую установку вредоносного программного обеспечения на смартфон, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Злоумышленники стараются проникнуть в телефон незаметно, разрабатывая программы, которые не требовательны к производительности телефона и к заряду аккумулятора. Сначала телефон может и не подавать признаков взлома, а единственным сигналом будут лишь уведомления от приложений, банков и социальных сетей. Позднее телефон начнёт подавать признаки взлома уже самостоятельно. Рано или поздно начнутся перебои в работе гаджета.Чтобы защититься от взлома, производители мобильных устройств рекомендуют устанавливать приложения только из надежных источников и не подключаться к незнакомым компьютерам."Если есть опасения, что телефон уже взломан, можно позвонить по горячей линии производителю или продавцу устройства. Там вам подскажут где можно произвести надлежащую диагностику и очистить телефон", — подытожил Мясоедов.

https://ria.ru/20201230/moshenniki-1591498066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, мошенничество, смартфоны, технологии, общество