Вучич прокомментировал ситуацию с осквернением Вечного огня в Белграде
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Осквернение памятника "Вечный огонь" в столице Сербии указывает на наличие "фашистских элементов" в стране, власти и граждане должны сохранять правду о Второй мировой войне, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Неизвестные осквернили недавно открытый памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" в ночь на среду.
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По словам Вучича, это означает присутствие в стране "фашистских элементов".
"Прошу граждан, это кладбище освободителей Белграда, чтобы там не выгуливали домашних животных, очень прошу, у нас много парков в Белграде. Надо проявить уважение к жертвам, Белград не смеет быть как некоторые другие, Белград должен сохранять правду о том, что происходило во Вторую мировую войну", - заявил сербский лидер в эфире ТВ Pink.
"Правду о нашей борьбе с фашизмом, которая была здесь у нас (сербов), которые пострадали в несколько раз больше, чем все другие народы бывшей Югославии вместе взятые, а также о советском народе, без чьей поддержки и помощи мы лишь гораздо позже смогли бы освободить Белград и всю нашу страну", - указал глава государства.
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Вучич подчеркнул, что сербы должны показать "уважение к красноармейцам и нашим бойцам".
"Какие-то люди осмысленно испортили (памятник – ред.), мы сможем только в Сочельник (6 января) снова зажечь "Вечный огонь", потому что кто-то знал, как его сломать и усложнить нам задачу. Мне стыдно, что такая ужасная вещь произошла в Белграде, уверен, что эти фашисты вскоре будут задержаны", - сказал президент Сербии.
Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".
Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.
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Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.