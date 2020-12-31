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Вучич прокомментировал ситуацию с осквернением Вечного огня в Белграде
Вучич прокомментировал ситуацию с осквернением Вечного огня в Белграде
Осквернение памятника "Вечный огонь" в столице Сербии указывает на наличие "фашистских элементов" в стране, власти и граждане должны сохранять правду о Второй... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T13:39
2020-12-31T13:39
александр вучич
сергей лавров
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир мединский
сербия
югославия
белград (город)
в мире
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БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Осквернение памятника "Вечный огонь" в столице Сербии указывает на наличие "фашистских элементов" в стране, власти и граждане должны сохранять правду о Второй мировой войне, заявил президент Сербии Александр Вучич.Неизвестные осквернили недавно открытый памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" в ночь на среду.По словам Вучича, это означает присутствие в стране "фашистских элементов"."Правду о нашей борьбе с фашизмом, которая была здесь у нас (сербов), которые пострадали в несколько раз больше, чем все другие народы бывшей Югославии вместе взятые, а также о советском народе, без чьей поддержки и помощи мы лишь гораздо позже смогли бы освободить Белград и всю нашу страну", - указал глава государства.Вучич подчеркнул, что сербы должны показать "уважение к красноармейцам и нашим бойцам".Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
https://ria.ru/20201215/serbiya-1589371422.html
https://ria.ru/20201215/gaz-1589395140.html
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александр вучич, сергей лавров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир мединский, сербия, югославия, белград (город), в мире

Вучич прокомментировал ситуацию с осквернением Вечного огня в Белграде

13:39 31.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Осквернение памятника "Вечный огонь" в столице Сербии указывает на наличие "фашистских элементов" в стране, власти и граждане должны сохранять правду о Второй мировой войне, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Неизвестные осквернили недавно открытый памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" в ночь на среду.
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По словам Вучича, это означает присутствие в стране "фашистских элементов".
"Прошу граждан, это кладбище освободителей Белграда, чтобы там не выгуливали домашних животных, очень прошу, у нас много парков в Белграде. Надо проявить уважение к жертвам, Белград не смеет быть как некоторые другие, Белград должен сохранять правду о том, что происходило во Вторую мировую войну", - заявил сербский лидер в эфире ТВ Pink.
"Правду о нашей борьбе с фашизмом, которая была здесь у нас (сербов), которые пострадали в несколько раз больше, чем все другие народы бывшей Югославии вместе взятые, а также о советском народе, без чьей поддержки и помощи мы лишь гораздо позже смогли бы освободить Белград и всю нашу страну", - указал глава государства.
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Вучич подчеркнул, что сербы должны показать "уважение к красноармейцам и нашим бойцам".
"Какие-то люди осмысленно испортили (памятник – ред.), мы сможем только в Сочельник (6 января) снова зажечь "Вечный огонь", потому что кто-то знал, как его сломать и усложнить нам задачу. Мне стыдно, что такая ужасная вещь произошла в Белграде, уверен, что эти фашисты вскоре будут задержаны", - сказал президент Сербии.
Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".
Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.
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Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
 
Александр ВучичСергей ЛавровФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир МединскийСербияЮгославияБелград (город)В мире
 
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