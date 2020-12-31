https://ria.ru/20201231/vuchich-1591703637.html

Вучич прокомментировал ситуацию с осквернением Вечного огня в Белграде

Вучич прокомментировал ситуацию с осквернением Вечного огня в Белграде

Осквернение памятника "Вечный огонь" в столице Сербии указывает на наличие "фашистских элементов" в стране, власти и граждане должны сохранять правду о Второй... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T13:39

2020-12-31T13:39

2020-12-31T13:39

александр вучич

сергей лавров

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир мединский

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БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Осквернение памятника "Вечный огонь" в столице Сербии указывает на наличие "фашистских элементов" в стране, власти и граждане должны сохранять правду о Второй мировой войне, заявил президент Сербии Александр Вучич.Неизвестные осквернили недавно открытый памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" в ночь на среду.По словам Вучича, это означает присутствие в стране "фашистских элементов"."Правду о нашей борьбе с фашизмом, которая была здесь у нас (сербов), которые пострадали в несколько раз больше, чем все другие народы бывшей Югославии вместе взятые, а также о советском народе, без чьей поддержки и помощи мы лишь гораздо позже смогли бы освободить Белград и всю нашу страну", - указал глава государства.Вучич подчеркнул, что сербы должны показать "уважение к красноармейцам и нашим бойцам".Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.

https://ria.ru/20201215/serbiya-1589371422.html

https://ria.ru/20201215/gaz-1589395140.html

https://ria.ru/20201230/vaktsina-1591572259.html

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югославия

белград (город)

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александр вучич, сергей лавров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир мединский, сербия, югославия, белград (город), в мире