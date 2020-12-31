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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/vrach-1591706339.html
Врач заявил, что у нарушителей ограничений по COVID-19 "руки в крови"
Врач заявил, что у нарушителей ограничений по COVID-19 "руки в крови"
Сотрудник лондонской больницы, профессор Хью Монтгомери обвинил каждого, кто нарушает карантинные ограничения и не носит защитные маски в публичных местах, в... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:18
2020-12-31T15:29
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудник лондонской больницы, профессор Хью Монтгомери обвинил каждого, кто нарушает карантинные ограничения и не носит защитные маски в публичных местах, в тяжелой ситуации, в которой оказалась Национальная служба здравоохранения Великобритании. Его слова напечатала Daily Mail. Он напомнил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса в стране зафиксировано рекордное количество смертей. В некоторых регионах цифры выше тех, что были в первую волну. Также отмечается, что в некоторых региональных больницах не хватает коек для заболевших. Автомобилям скорой помощи приходится выстраиваться в очередь в ожидании освободившегося места для больного. В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2, который, по предварительным оценкам, распространяется с большей скоростью, чем обычный.
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здоровье - общество, великобритания, в мире

Врач заявил, что у нарушителей ограничений по COVID-19 "руки в крови"

14:18 31.12.2020 (обновлено: 15:29 31.12.2020)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© REUTERS / Peter Nicholls
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудник лондонской больницы, профессор Хью Монтгомери обвинил каждого, кто нарушает карантинные ограничения и не носит защитные маски в публичных местах, в тяжелой ситуации, в которой оказалась Национальная служба здравоохранения Великобритании. Его слова напечатала Daily Mail.
"У всех, кто не носит маски, руки по локоть в крови", — раскритиковал врач нарушителей антиковидных мер.
Он напомнил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса в стране зафиксировано рекордное количество смертей. В некоторых регионах цифры выше тех, что были в первую волну.
Также отмечается, что в некоторых региональных больницах не хватает коек для заболевших. Автомобилям скорой помощи приходится выстраиваться в очередь в ожидании освободившегося места для больного.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 06:09Распространение нового коронавируса
Врач рассказал об опасных последствиях при легкой форме коронавируса
В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2, который, по предварительным оценкам, распространяется с большей скоростью, чем обычный.
 
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