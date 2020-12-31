https://ria.ru/20201231/vrach-1591706339.html

Врач заявил, что у нарушителей ограничений по COVID-19 "руки в крови"

Врач заявил, что у нарушителей ограничений по COVID-19 "руки в крови"

Сотрудник лондонской больницы, профессор Хью Монтгомери обвинил каждого, кто нарушает карантинные ограничения и не носит защитные маски в публичных местах, в... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T14:18

2020-12-31T14:18

2020-12-31T15:29

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591107022_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_24f165412e353f5b59532bff5f53e9e2.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудник лондонской больницы, профессор Хью Монтгомери обвинил каждого, кто нарушает карантинные ограничения и не носит защитные маски в публичных местах, в тяжелой ситуации, в которой оказалась Национальная служба здравоохранения Великобритании. Его слова напечатала Daily Mail. Он напомнил, что на фоне распространения нового штамма коронавируса в стране зафиксировано рекордное количество смертей. В некоторых регионах цифры выше тех, что были в первую волну. Также отмечается, что в некоторых региональных больницах не хватает коек для заболевших. Автомобилям скорой помощи приходится выстраиваться в очередь в ожидании освободившегося места для больного. В декабре стало известно об обнаружении в Великобритании нового штамма SARS-CoV-2, который, по предварительным оценкам, распространяется с большей скоростью, чем обычный.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591669840.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, великобритания, в мире