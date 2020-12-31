https://ria.ru/20201231/vino-1591675543.html

Бизнес-омбудсмен Титов объяснил, как выбирать вино к праздничному столу

Бизнес-омбудсмен Титов объяснил, как выбирать вино к праздничному столу

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, винодел и знаток вин Борис Титов поделился в интервью "Российской газете" мнением о будущем... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T09:17

2020-12-31T09:17

2020-12-31T10:46

россия

борис титов

вино

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, винодел и знаток вин Борис Титов поделился в интервью "Российской газете" мнением о будущем российского виноделия, а также порекомендовал, какое вино подобрать к столу.Титов посоветовал подбирать вино под еду. Например, если белое вино, то к рыбе, белому мясу и овощам. Красное — к стейкам. При этом Титов подчеркнул, что российские вина ничем не уступают импортным. Признанные мировые рейтинги высоко оценивают отечественные марки. Так, в России работают около 30 современных дизайнерских виноделен. Также он добавил, что по количеству виноделен, их красоте и объему выпускаемого вина Россия скоро перегонит многие винодельческие провинции мира.В июле 2020 года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Как сообщается на сайте Государственной думы, этот закон должен создать необходимые условия для развития отрасли. Согласно законопроекту, теперь "вином России" может называться только напиток, произведенный исключительно из винограда, выращенного на территории страны.

https://ria.ru/20201208/retsepty-1588236219.html

россия

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россия, борис титов, вино