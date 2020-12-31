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В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов
В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении въезда в Россию для семей иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:52
2020-12-31T12:52
михаил мишустин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении въезда в Россию для семей иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что для этого в ФСБ и МВД нужно представить списки тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без нее в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус.Распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Ранее аналогичное решение было принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, напомнили в кабмине.
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михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов

12:52 31.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении въезда в Россию для семей иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Иностранные высококвалифицированные специалисты смогут приезжать в Россию вместе со своими семьями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для этого в ФСБ и МВД нужно представить списки тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без нее в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус.
Распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Ранее аналогичное решение было принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, напомнили в кабмине.
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Михаил МишустинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
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