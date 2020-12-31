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В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов

В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении въезда в Россию для семей иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:52

2020-12-31T12:52

2020-12-31T12:52

михаил мишустин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении въезда в Россию для семей иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что для этого в ФСБ и МВД нужно представить списки тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без нее в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус.Распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Ранее аналогичное решение было принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, напомнили в кабмине.

https://na.ria.ru/20201222/minobrnauki-1590419899.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество