https://ria.ru/20201231/vezd-1591697736.html
В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов
В России упростили условия въезда для семей иностранных специалистов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении въезда в Россию для семей иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:52
2020-12-31T12:52
2020-12-31T12:52
михаил мишустин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583235484_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cf574449f7788f2af1449c8378294cb.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении въезда в Россию для семей иностранных специалистов, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что для этого в ФСБ и МВД нужно представить списки тех, кому необходимо разрешить въезд. Пересечь границу можно будет как по визе, так и без нее в зависимости от гражданства прибывшего. При въезде нужно будет сдать тест на коронавирус.Распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Ранее аналогичное решение было принято в отношении родственников иностранных спортсменов, тренеров, судей и специалистов в области физкультуры, напомнили в кабмине.
https://na.ria.ru/20201222/minobrnauki-1590419899.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583235484_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_a3f831ad08538b4de774c913405a6fe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество