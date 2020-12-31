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Ладья, мечи и викинги: Ленобласть развивает новый вид туризма
Ладья, мечи и викинги: Ленобласть развивает новый вид туризма
Пройти по рекам на веслах или под парусом средневековой ладьи смогут туристы в Ленинградской области. Волонтерский проект по реконструкции быта и традиционных... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:00
2020-12-31T12:18
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пройти по рекам на веслах или под парусом средневековой ладьи смогут туристы в Ленинградской области. Волонтерский проект по реконструкции быта и традиционных для Древней Руси способов передвижения получил поддержку властей региона.Познакомиться с бытом варягов раннего средневековья, их ремеслами и фольклором гости Староладожской крепости смогут благодаря работе клуба исторической реконструкции "Морская дружина "Рус". Создатели клуба вместе с добровольцами изготавливают одежду, обувь, оружие и различную атрибутику далеких предков, а также воссоздают на фестивалях ритуалы и образ жизни.В декабре этого года проект вошел в двадцатку победителей программы акселерации добровольческих проектов в сфере культурного наследия Ленобласти.В начале декабря клуб начал работу над созданием нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле. Особое внимание в нем будет уделено вещему Олегу – князю Киевскому и Новгородскому, ведь, по преданию, в Старой Ладоге находится его могила.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации, разработка этого водного маршрута ведется за счет средств гранта Ростуризма.Этот водный маршрут сможет существенно расширить турпрограммы погружения в историю Староладожской крепости, где турист оказывается жителем или гостем эпохи становления Руси.
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туризм, туристы, новости - туризм, хорошие новости, старая ладога, ленинградская область

Ладья, мечи и викинги: Ленобласть развивает новый вид туризма

10:00 31.12.2020 (обновлено: 12:18 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий НеварШлемы и мечи на российской яхте в стиле древнерусской ладьи
Шлемы и мечи на российской яхте в стиле древнерусской ладьи - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пройти по рекам на веслах или под парусом средневековой ладьи смогут туристы в Ленинградской области. Волонтерский проект по реконструкции быта и традиционных для Древней Руси способов передвижения получил поддержку властей региона.
Познакомиться с бытом варягов раннего средневековья, их ремеслами и фольклором гости Староладожской крепости смогут благодаря работе клуба исторической реконструкции "Морская дружина "Рус". Создатели клуба вместе с добровольцами изготавливают одежду, обувь, оружие и различную атрибутику далеких предков, а также воссоздают на фестивалях ритуалы и образ жизни.

"Наша главная тематика – это начало становления русского государства, то есть X–XI века, и мореплавание – это неотъемлемая глава в становлении страны того времени, да и в дальнейшем развитие мореплавания играло значительную роль, особенно для региона Приневья", – отмечает Александра Лукичева, руководитель международного направления "Морской дружины "Рус".

В декабре этого года проект вошел в двадцатку победителей программы акселерации добровольческих проектов в сфере культурного наследия Ленобласти.

"Для Ленобласти чрезвычайно важно заниматься сохранением культурного наследия просто потому, что это то, о чем должна болеть душа у каждого гражданина России, – это сохранение нашей памяти. Для нас очень важны инициативы, которые идут от людей. И подобными акселераторами мы эти инициативы поддерживаем и будем стараться поддерживать далее", – отметил заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В начале декабря клуб начал работу над созданием нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле. Особое внимание в нем будет уделено вещему Олегу – князю Киевскому и Новгородскому, ведь, по преданию, в Старой Ладоге находится его могила.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации, разработка этого водного маршрута ведется за счет средств гранта Ростуризма.

"Маршрут от Ладожской крепости до кургана вещего Олега, а для самых смелых – и до Лодейного Поля, путь можно будет преодолеть на средневековых ладьях. Проект также включает в себя элементы исторической реконструкции", – сообщает администрация области.

Этот водный маршрут сможет существенно расширить турпрограммы погружения в историю Староладожской крепости, где турист оказывается жителем или гостем эпохи становления Руси.
 
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