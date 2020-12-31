https://ria.ru/20201231/varyagi-1591597389.html

Ладья, мечи и викинги: Ленобласть развивает новый вид туризма

Ладья, мечи и викинги: Ленобласть развивает новый вид туризма

Пройти по рекам на веслах или под парусом средневековой ладьи смогут туристы в Ленинградской области. Волонтерский проект по реконструкции быта и традиционных... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:00

2020-12-31T10:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пройти по рекам на веслах или под парусом средневековой ладьи смогут туристы в Ленинградской области. Волонтерский проект по реконструкции быта и традиционных для Древней Руси способов передвижения получил поддержку властей региона.Познакомиться с бытом варягов раннего средневековья, их ремеслами и фольклором гости Староладожской крепости смогут благодаря работе клуба исторической реконструкции "Морская дружина "Рус". Создатели клуба вместе с добровольцами изготавливают одежду, обувь, оружие и различную атрибутику далеких предков, а также воссоздают на фестивалях ритуалы и образ жизни.В декабре этого года проект вошел в двадцатку победителей программы акселерации добровольческих проектов в сфере культурного наследия Ленобласти.В начале декабря клуб начал работу над созданием нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле. Особое внимание в нем будет уделено вещему Олегу – князю Киевскому и Новгородскому, ведь, по преданию, в Старой Ладоге находится его могила.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации, разработка этого водного маршрута ведется за счет средств гранта Ростуризма.Этот водный маршрут сможет существенно расширить турпрограммы погружения в историю Староладожской крепости, где турист оказывается жителем или гостем эпохи становления Руси.

https://ria.ru/20201227/turizm-1590762804.html

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