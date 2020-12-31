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РФПИ назвал фейком публикации об отказе Венгрии от российской вакцины
РФПИ назвал фейком публикации об отказе Венгрии от российской вакцины
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли публикации в СМИ об отказе Венгрии закупать вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:40
2020-12-31T20:47
петер сийярто
воз
москва
китай
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли публикации в СМИ об отказе Венгрии закупать вакцину от коронавируса "Спутник V". Ранее о таком решении Будапешта сообщило Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьера. Агентство уточнило, что Венгрия намерена получать препараты через механизм поставок ЕС или китайские вакцины напрямую. Эти сообщения в РФПИ назвали примером fake news и призвали СМИ проверять факты, чтобы избежать дезинформации.Там подчеркнули, что продолжают работать с венгерскими регуляторами по вопросу одобрения вакцины. В начале декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что местные специалисты получили детальную информацию о российской вакцине и удостоверились, что "Спутник V" производят по новейшим технологиям "в соответствии с протоколом ВОЗ". Глава МИД также подчеркнул, что Венгрия уже получила первые образцы российской вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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петер сийярто, воз, москва, китай, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, венгрия, в мире

РФПИ назвал фейком публикации об отказе Венгрии от российской вакцины

17:40 31.12.2020 (обновлено: 20:47 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина от коронавируса Спутник V доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли публикации в СМИ об отказе Венгрии закупать вакцину от коронавируса "Спутник V".
Ранее о таком решении Будапешта сообщило Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьера. Агентство уточнило, что Венгрия намерена получать препараты через механизм поставок ЕС или китайские вакцины напрямую.
Эти сообщения в РФПИ назвали примером fake news и призвали СМИ проверять факты, чтобы избежать дезинформации.
Там подчеркнули, что продолжают работать с венгерскими регуляторами по вопросу одобрения вакцины.
"Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объеме в январе-марте 2021 года", — заявили РИА Новости в РФПИ.
В начале декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что местные специалисты получили детальную информацию о российской вакцине и удостоверились, что "Спутник V" производят по новейшим технологиям "в соответствии с протоколом ВОЗ". Глава МИД также подчеркнул, что Венгрия уже получила первые образцы российской вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаПетер СийяртоВОЗМоскваКитайВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийВенгрияВ мире
 
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