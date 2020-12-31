https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591726403.html

РФПИ назвал фейком публикации об отказе Венгрии от российской вакцины

РФПИ назвал фейком публикации об отказе Венгрии от российской вакцины

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли публикации в СМИ об отказе Венгрии закупать вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T17:40

2020-12-31T17:40

2020-12-31T20:47

петер сийярто

воз

москва

китай

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585417529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d18f265eb3b8123fb6236235aa91788f.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) опровергли публикации в СМИ об отказе Венгрии закупать вакцину от коронавируса "Спутник V". Ранее о таком решении Будапешта сообщило Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьера. Агентство уточнило, что Венгрия намерена получать препараты через механизм поставок ЕС или китайские вакцины напрямую. Эти сообщения в РФПИ назвали примером fake news и призвали СМИ проверять факты, чтобы избежать дезинформации.Там подчеркнули, что продолжают работать с венгерскими регуляторами по вопросу одобрения вакцины. В начале декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что местные специалисты получили детальную информацию о российской вакцине и удостоверились, что "Спутник V" производят по новейшим технологиям "в соответствии с протоколом ВОЗ". Глава МИД также подчеркнул, что Венгрия уже получила первые образцы российской вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

китай

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер сийярто, воз, москва, китай, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, венгрия, в мире