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Российский посол отметил интерес Австрии к опыту применения "Спутник V"
Российский посол отметил интерес Австрии к опыту применения "Спутник V"
Опыт применения российских вакцин от коронавируса вызывает большой интерес в Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:39
2020-12-31T11:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий любинский
обсе
австрия
в мире
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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Опыт применения российских вакцин от коронавируса вызывает большой интерес в Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.Он отметил, что российские вакцины демонстрируют весьма убедительные показатели эффективности и привлекают внимание в Австрии. "Фиксируем большой интерес к российскому препарату хотя бы по числу поступающих к нам запросов. Со стороны простых граждан, представителей бизнеса, а также размещенных в Вене международных организаций по линии постпредств России при МО (международных организациях) и ОБСЕ", - добавил посол.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий любинский, обсе, австрия, в мире

Российский посол отметил интерес Австрии к опыту применения "Спутник V"

10:39 31.12.2020 (обновлено: 11:14 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в Буэнос-Айресе
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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ВЕНА, 31 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Опыт применения российских вакцин от коронавируса вызывает большой интерес в Австрии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Дмитрий Любинский.
"Обсуждения конкретных планов, связанных с возможностью использования вакцины "Спутник V" в Австрии, в настоящее время не ведется. Но что касается опыта применения российских вакцин, сопровождающего медикаментозного обеспечения, различных препаратов, повышающих сопротивляемость – интерес к этому всему очень большой, и он взаимный. К нам поступает много обращений, и это не просто люди, которые прочитали что-то в газете, - очень внимательно смотрит медицинская промышленность, фирмы, которые имеют отношение к производственным мощностям вплоть до расфасовки. Из этого может что-то получиться. Не будем зарекаться – российская сторона к партнерскому диалогу открыта", - сообщил Любинский.
Он отметил, что российские вакцины демонстрируют весьма убедительные показатели эффективности и привлекают внимание в Австрии. "Фиксируем большой интерес к российскому препарату хотя бы по числу поступающих к нам запросов. Со стороны простых граждан, представителей бизнеса, а также размещенных в Вене международных организаций по линии постпредств России при МО (международных организациях) и ОБСЕ", - добавил посол.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Любинского >>
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЛюбинскийОБСЕАвстрияВ мире
 
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