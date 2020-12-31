Российский посол отметил интерес Австрии к опыту применения "Спутник V"

"Обсуждения конкретных планов, связанных с возможностью использования вакцины "Спутник V" в Австрии, в настоящее время не ведется. Но что касается опыта применения российских вакцин, сопровождающего медикаментозного обеспечения, различных препаратов, повышающих сопротивляемость – интерес к этому всему очень большой, и он взаимный. К нам поступает много обращений, и это не просто люди, которые прочитали что-то в газете, - очень внимательно смотрит медицинская промышленность, фирмы, которые имеют отношение к производственным мощностям вплоть до расфасовки. Из этого может что-то получиться. Не будем зарекаться – российская сторона к партнерскому диалогу открыта", - сообщил Любинский.