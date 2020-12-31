https://ria.ru/20201231/diplomatiya-1591555845.html

Дмитрий Любинский: Вену интересует опыт применения российских вакцин

Дмитрий Любинский: Вену интересует опыт применения российских вакцин

Завершающийся 2020-й год бросил вызов дипломатам, вынудив их, как и весь мир, перейти в онлайн-формат и значительно снизить количество очных встреч, важность... РИА Новости, 31.12.2020

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россия

дмитрий любинский

австрия

интервью

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Завершающийся 2020-й год бросил вызов дипломатам, вынудив их, как и весь мир, перейти в онлайн-формат и значительно снизить количество очных встреч, важность которых в этом деле трудно переоценить. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на российско-австрийских отношениях, насколько Австрия заинтересована в опыте применения российских вакцин, когда стоит ждать возобновления полноформатного авиасообщения между странами, и изменилась ли позиция Вены по проекту "Северный поток 2". Беседовала корреспондент в Вене Маргарита Костив.– Каким стал завершающийся 2020-й год для российско-австрийских отношений? Осложнил ли коронавирус двустороннее сотрудничество или, наоборот, создал новые каналы для диалога?– Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планировавшийся нами насыщенный график двусторонних мероприятий, многие из них пришлось отложить либо перевести преимущественно в дистанционный режим. Интенсивность непосредственных контактов между ведомствами, регионами, хозяйствующими субъектами по понятным причинам снизилась. За январь-октябрь товарооборот сократился на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но это не означает, что мы стоим на месте. Успешно продвигается реализация целого ряда инвестиционных проектов. Из последних важных новостей выделю завершение прокладки участка "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Германии. Другим примером может послужить согласованная инициатива открытия уже четвертого Почетного консульства России в Австрии – на этот раз в столице Штирии городе Граце, которая будет реализована в начале 2021 года.В последние недели состоялись содержательные телефонные разговоры между президентом Владимиром Путиным и канцлером Себастьяном Курцем, между министрами иностранных дел России и Австрии Сергеем Лавровым и Александером Шалленбергом. На политическом уровне идет планирование работы на перспективу.Продолжилось также поступательное становление Форума общественности "Сочинский диалог". Под его эгидой на базе РГГУ впервые запущена программа бакалавриата "Россия-Австрия: история, политика, экономика, культура". Форум провел ряд полезных разноплановых онлайн-мероприятий и продолжил практику поддержки организации переводов и публикации интересных изданий. В их числе, к примеру, русскоязычная версия книги "Советские военнопленные в системе концлагерей Германии". Планировавшееся в Зальцбурге второе "большое" заседание Форума общественности отложено на 2021 год. Не удалось также дать старт перекрестному Году театра и литературы 2020/2021, временные рамки реализации его подготовленной программы теперь будут расширены с необходимыми уточнениями.В целом же убежден, что наработанный годами опыт взаимодействия и обоюдный настрой лидеров и предпринимательского сообщества наших стран на многоплановую партнерскую кооперацию позволят с наименьшими потерями преодолеть возникающие сложности, последствия периода коронакризиса и выйти на новые перспективы.– Планируются ли в ближайшее время двусторонние контакты? На каком уровне и в каком формате они пройдут?– Актуальные показатели заболеваемости пока, к сожалению, затрудняют более-менее четкое планирование конкретных мероприятий. Тем не менее, мы начинаем в предварительном порядке обсуждать возможные варианты с австрийскими партнерами. Речь идет, в частности, о проведении очередной сессии Смешанной межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, являющейся основным инструментом координации наших деловых связей. Надеемся, что стартовавшая в обеих странах вакцинация населения и рабочие графики сопредседателей позволят провести встречу СМПК в Вене ближе к середине года, ориентировочно в июне, но конкретные даты еще обсуждаются. За пару недель до встречи могло бы состояться и заседание российско-австрийского Делового совета – полезной площадки прямого диалога предпринимателей. Думаю, им есть, о чем поговорить в свете общих задач преодоления спада деловой активности.– ЕС до сих пор не изъявил желания закупать российские вакцины, единственной европейской страной, проявившей интерес к "Спутник V", стала Венгрия. Обсуждали ли вы в контактах с австрийской стороной возможность использования и здесь российских вакцин? Есть ли вероятность того, что Австрия передумает и обратится к РФ за помощью в том случае, если ожидаемые поставки вакцин от других производителей по тем или иным причинам не поступят в республику?– Прежде всего, хочу отметить, что тема противодействия распространению коронавируса, в том числе с использованием вакцин и других лекарственных препаратов, присутствует в диалоге между нашими странами. Этот вопрос затрагивался в телефонном разговоре между президентом и канцлером. В его развитие министры здравоохранения Михаил Мурашко и Рудольф Аншобер в формате видеоконференции обменялись информацией по ситуации с распространением COVID-19 и предпринимаемых мерах противодействия, условились продолжить обмен опытом, в том числе в рамках рабочих групп.Обсуждения конкретных планов, связанных с возможностью использования вакцины "Спутник V" в Австрии, в настоящее время не ведется. Но что касается опыта применения российских вакцин, сопровождающего медикаментозного обеспечения, различных препаратов, повышающих сопротивляемость – интерес к этому всему очень большой, и он взаимный. К нам поступает много обращений, и это не просто люди, которые прочитали что-то в газете, – очень внимательно смотрит медицинская промышленность, фирмы, которые имеют отношение к производственным мощностям вплоть до расфасовки. Из этого может что-то получиться. Не будем зарекаться – российская сторона к партнерскому диалогу открыта.– Как и когда посольство будет проводить вакцинацию от коронавируса сотрудников российских дипломатических миссий? Какой вакциной? Когда планируются ее поставки?– Не думаю, что применительно к дипломатам это вопрос ближайшей перспективы. Ситуация по различным странам и регионам серьезно разнится, как и ее динамика, и требования местных властей. Организация вакцинации за рубежом станет сложной логистической операцией, требующей самой серьезной подготовки. Но главное в другом – на Родине имеются группы населения, кому вакцина сейчас гораздо нужнее. В первую очередь работники системы здравоохранения, органов социальной защиты и другие категории наших граждан.Сейчас российские вакцины демонстрируют весьма убедительные показатели эффективности и привлекают внимание в Австрии. Фиксируем большой интерес к российскому препарату хотя бы по числу поступающих к нам запросов. Со стороны простых граждан, представителей бизнеса, а также размещенных в Вене международных организаций по линии постпредств России при международных организациях и ОБСЕ.– В настоящее время три авиакомпании совершают чартерные рейсы между Россией и Австрией. Планируется ли в ближайшее время или в среднесрочной перспективе увеличить их количество?– Отрадно, что после вынужденной паузы авиасообщение между Москвой и Веной частично восстановлено. Соответствующие решения принимаются оперативными штабами обеих стран во взаимодействии с авиационными властями с учетом развития эпидемиологической обстановки и текущих транспортных потребностей. Внимательный анализ динамики ситуации и диалог авиационных властей продолжаются.– Есть ли договоренность о сроках возобновления полноформатного пассажирского авиасообщения между Россией и Австрией, например, по завершении вакцинации населения в обеих странах или в привязке к другому событию?– Здесь много факторов в игре – прежде всего, конечно, эпидемическая обстановка, но есть и интересы транспортников, как и жизненные потребности граждан наших стран. Оперативные штабы все это анализируют в комплексе. У австрийцев был огромный интерес начать летать к нам, и мы работали на встречных курсах. Сейчас, по крайней мере, мы ушли от разовых и временных продлений разрешений на авиаперелеты, перейдя на сезонную договоренность – по конец марта есть гарантированный набор рейсов, и он в принципе может расширяться. Пройдут новогодние праздники, и где-то, думаю, в феврале, вполне реально уже пойдет разговор о том, что мы будем делать, условно, с летнего расписания в апреле, когда более широко должны заработать вакцины.– В декабре за счет австрийской стороны в Россию вернули культурные ценности, вывезенные нацистами в 1943 году и с тех пор хранившиеся в Музее Зальцбурга. Есть ли еще аналогичные проекты, которыми посольство занимается в данный момент или планирует в 2021-м году?– В феврале 2019 года руководство Музея Зальцбурга выступило с инициативой передать российской стороне три амфоры и пять античных надгробных барельефов, хранившихся в запасниках музея. В ходе российско-австрийского саммита в Сочи 15 мая 2019 года президент Австрии Алксандер Ван дер Беллен официально подтвердил Владимиру Путину намерение австрийской стороны осуществить реституцию. В ноябре этого года совместно с главой правительства федеральной земли Зальцбург Вильфридом Хаслауэром принял участие в церемонии подписания акта приема-передачи артефактов, а буквально на днях (25 декабря) в Темрюке состоялась торжественная церемония завершения их передачи в Темрюкский историко-археологический музей, к слову, отмечающий в этом году свое столетие. Уверен, что в экспозиции музея они займут достойное место и вызовут большой интерес.Отрадно, что завершить эту отнюдь не рядовую акцию, имеющую особое символическое значение в год 75-летия Великой Победы, удалось именно в уходящем году, несмотря на ограничения, вызванные эпидемиологической обстановкой. Признателен всем участникам процесса реституции как с российской, так и с австрийской стороны. Диалог по этому чувствительному для обеих сторон вопросу будет продолжен. Здесь не может быть юридических недоработок, несущественных нюансов. Но не последнюю роль, уверен, имеет фактор доброй воли. А он характерен для российско-австрийских отношений.– Австрия всегда была и остается сторонником проекта "Северный поток 2". Способствует ли непреклонная позиция Вены развитию диалога с Москвой? Как в Австрии оценивают последние санкции США, призванные воспрепятствовать завершению проекта? Сохраняет ли Вена уверенность в том, что "Северный поток 2" достроят?– Мы высоко ценим конструктивную, самостоятельную и последовательную позицию Австрии в вопросе реализации "Северного потока 2" с участием ведущего энергоконцерна страны OMV. Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели – не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС.Проект носит исключительно коммерческий характер и нацелен на бесперебойное обеспечение европейских партнеров голубым топливом, потребление которого в последние годы продолжает расти. По действующим контрактам в январе-сентябре в Австрию поставлено 8,8 миллиарда кубометров газа. Мы верим в продолжение полувековой истории успеха в российско-австрийском энергетическом сотрудничестве.– Посольство активно участвует в реставрации советских воинских захоронений и памятных мест на территории Австрии. Могли бы вы подвести итоги проделанной в 2020 году работы? Сколько объектов удалось отреставрировать? Какое участие принимают в вашей деятельности австрийские власти, и какую помощь от них получает посольство?– В соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года австрийская сторона осуществляет уход за советскими воинскими захоронениями на своей территории. Высоко ценим добросовестный подход партнеров к выполнению этих обязательств. По результатам проводимых посольством инспекционных выездов, а ежегодно осматривается порядка четверти из более чем 230 воинских захоронений и памятных мест по всей стране, данные о требующих ремонта объектах передаются австрийским коллегам.В юбилейном 2020 году завершены реставрационные работы на захоронениях в городах Амштеттен, Прессбаум, Херцогенбург, Тернитц-Поттшах, Вильгельмсбург (Нижняя Австрия), Ранквайль-Вальдуна (Форальберг), Харткирхен, Хаслах (Верхняя Австрия); в ряде городов также начаты восстановительные работы, которые будут продолжены в будущем году.Мы плотно взаимодействуем с местными НПО с целью установления утраченных имен советских граждан, покоящихся в австрийской земле. Благодаря такой работе в 2020 году после реставрации захоронения в населенном пункте Эбенфурт появилась общая табличка с именами погибших красноармейцев. Кстати, проекты в Эбенфурте и Химберге относятся к примерам дополнительного обустройства советских мемориальных объектов по инициативе и за счет российской стороны.В апреле 2020 года на центральном кладбище Вены возведены памятные стелы с именами советских военнопленных лагеря "Шталаг VII A". Работа по установлению имен погибших, розыску их родственников велась силами НПО "ИЦ Память", посольства и российских волонтеров. Финансировался проект за счет компании "Газпром Нефть Трейдинг ГмбХ", благотворительного фонда "Вольное дело" и австрийской стороны.

https://ria.ru/20201124/knaysl-1586078817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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