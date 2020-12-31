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Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19
Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19
Власти Колумбии заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:48
2020-12-31T08:48
2020-12-31T08:48
распространение нового коронавируса
иван дуке
johnson & johnson
колумбия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти Колумбии заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил президент страны Иван Дуке."Сегодня (в среду) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу", - заявил Дуке в телевизионном обращении.Ранее в декабре Дуке сообщил о подписании соглашений с Pfizer и AstraZeneca о поставке 20 миллионов доз вакцин от коронавируса, столько же будет закуплено в рамках механизма COVAX. На прошлой неделе он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Колумбии к февралю, в пилотном режиме ее планируется запустить в ближайшие недели.Согласно данным минздрава, в Колумбии выявлены 1,6 миллиона случаев COVID-19 (+11 639 за сутки), от осложнений скончались 42 909 человек (+289). Болеют в настоящий момент 82 052 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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иван дуке, johnson & johnson, колумбия, в мире
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Власти Колумбии
заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson
, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил президент страны Иван Дуке
.
"Сегодня (в среду) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу", - заявил Дуке в телевизионном обращении.
Ранее в декабре Дуке сообщил о подписании соглашений с Pfizer и AstraZeneca о поставке 20 миллионов доз вакцин от коронавируса, столько же будет закуплено в рамках механизма COVAX. На прошлой неделе он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Колумбии к февралю, в пилотном режиме ее планируется запустить в ближайшие недели.
Согласно данным минздрава, в Колумбии выявлены 1,6 миллиона случаев COVID-19 (+11 639 за сутки), от осложнений скончались 42 909 человек (+289). Болеют в настоящий момент 82 052 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.