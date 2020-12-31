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https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591673922.html
Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19
Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19
Власти Колумбии заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:48
2020-12-31T08:48
распространение нового коронавируса
иван дуке
johnson & johnson
колумбия
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти Колумбии заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson &amp; Johnson, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил президент страны Иван Дуке."Сегодня (в среду) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу", - заявил Дуке в телевизионном обращении.Ранее в декабре Дуке сообщил о подписании соглашений с Pfizer и AstraZeneca о поставке 20 миллионов доз вакцин от коронавируса, столько же будет закуплено в рамках механизма COVAX. На прошлой неделе он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Колумбии к февралю, в пилотном режиме ее планируется запустить в ближайшие недели.Согласно данным минздрава, в Колумбии выявлены 1,6 миллиона случаев COVID-19 (+11 639 за сутки), от осложнений скончались 42 909 человек (+289). Болеют в настоящий момент 82 052 человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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иван дуке, johnson & johnson, колумбия, в мире

Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19

08:48 31.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Власти Колумбии заключили соглашение с компанией Janssen, бельгийским отделением Johnson & Johnson, на поставку 9 миллионов вакцин от коронавируса, заявил президент страны Иван Дуке.
"Сегодня (в среду) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу", - заявил Дуке в телевизионном обращении.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Разработка вакцин против COVID-19 в России и мире
Ранее в декабре Дуке сообщил о подписании соглашений с Pfizer и AstraZeneca о поставке 20 миллионов доз вакцин от коронавируса, столько же будет закуплено в рамках механизма COVAX. На прошлой неделе он сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Колумбии к февралю, в пилотном режиме ее планируется запустить в ближайшие недели.
Согласно данным минздрава, в Колумбии выявлены 1,6 миллиона случаев COVID-19 (+11 639 за сутки), от осложнений скончались 42 909 человек (+289). Болеют в настоящий момент 82 052 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаИван ДукеJohnson & JohnsonКолумбияВ мире
 
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