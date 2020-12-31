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В Москве из-за праздничного салюта перекроют некоторые улицы
В Москве из-за праздничного салюта перекроют некоторые улицы
Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:18
2020-12-31T00:18
новый год—2021
россия
тинао
улицы
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря."В ночь на 1 января 2021 года из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы. Ограничения в центре начнутся уже с 7.00 31 декабря", - говорится в сообщении.ЦентрУточняется, что с 7.00 31 декабря до 05.00 1 января ограничено движение транспорта на участке Большого Москворецкого моста в сторону улицы Варварка от Болотной улицы до Москворецкой улицы.С 23.00 31 декабря до 00.15 1 января полностью будет перекрыто движение на участке Большой Москворецкий мост от Болотной улицы до Москворецкой улицы, на Москворецкой улице от улицы Варварка до Москворецкой набережной.Кроме того, в этот же период перекрыто движение на участке площади Васильевского спуска от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, на участке Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китай-городского проезда, а также на участке Ратушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста.На Кремлевской набережной будет перекрыто движение от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста.Движение транспорта будет запрещено на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого Моста и на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.РайоныНа западе с 00.40 до 01.10 1 января полностью перекрыто движение на участке улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518.На юго-западе движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Кадырова от улицы Адмирала Лазерева до Бунинской аллеи с 00.40 до 01.10 1 января.В ТиНАО полностью перекрыто движение на участке Физической улицы от Калужского шоссе до Солнечной улицы и от Центральной улицы от дома 26 до Солнечной улицы.В Зеленограде вводится полное перекрытие для движения транспорта на Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5 строение 2 по Георгиевскому проспекту.
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россия, тинао, улицы, москва, общество

В Москве из-за праздничного салюта перекроют некоторые улицы

00:18 31.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря.
"В ночь на 1 января 2021 года из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы. Ограничения в центре начнутся уже с 7.00 31 декабря", - говорится в сообщении.

Центр

Уточняется, что с 7.00 31 декабря до 05.00 1 января ограничено движение транспорта на участке Большого Москворецкого моста в сторону улицы Варварка от Болотной улицы до Москворецкой улицы.
С 23.00 31 декабря до 00.15 1 января полностью будет перекрыто движение на участке Большой Москворецкий мост от Болотной улицы до Москворецкой улицы, на Москворецкой улице от улицы Варварка до Москворецкой набережной.
Кроме того, в этот же период перекрыто движение на участке площади Васильевского спуска от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, на участке Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китай-городского проезда, а также на участке Ратушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста.
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На Кремлевской набережной будет перекрыто движение от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста.
Движение транспорта будет запрещено на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого Моста и на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.

Районы

На западе с 00.40 до 01.10 1 января полностью перекрыто движение на участке улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518.
На юго-западе движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Кадырова от улицы Адмирала Лазерева до Бунинской аллеи с 00.40 до 01.10 1 января.
В ТиНАО полностью перекрыто движение на участке Физической улицы от Калужского шоссе до Солнечной улицы и от Центральной улицы от дома 26 до Солнечной улицы.
В Зеленограде вводится полное перекрытие для движения транспорта на Озерной аллее от Центрального проспекта до дома 5 строение 2 по Георгиевскому проспекту.
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Новый год—2021РоссияТиНАОУлицыМоскваОбщество
 
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