Депутат предрекла Киеву "пляску смерти" с Вашингтоном
15:08 31.12.2020 (обновлено: 20:14 31.12.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина нужна США лишь как минное поле на границе с Россией, а очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не "рок-н-роллом", а пляской смерти, известной во времена средневековых эпидемий чумы, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает "рок-н-ролла" и динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена.
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В беседе с РИА Новости Панина отметила, что действия США на украинском направлении показывают абсолютное безразличие к судьбам жителей страны, к ее развитию.
"Украина нужна им лишь как минное поле на границе с Россией. Поэтому очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не "рок-н-ролом", а пляской святого Витта, Dance Macabre, известной во времена средневековых эпидемий чумы", - сказала депутат.
Панина напомнила, что в те времена обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями, пока не падали замертво.
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"Вот и нынешние руководители Украины никак не могут остановиться в своих безумных русофобских танцах под одобрительные хлопки западных кураторов. Все предновогодние заявления (президента Украины Владимира) Зеленского и Кулебы наводят на мысль именно о таком диагнозе", - добавила парламентарий.
"Остаётся лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством", - заключила она.
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