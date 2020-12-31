https://ria.ru/20201231/ukraina-1591713118.html

Депутат предрекла Киеву "пляску смерти" с Вашингтоном

Депутат предрекла Киеву "пляску смерти" с Вашингтоном

Украина нужна США лишь как минное поле на границе с Россией, а очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не "рок-н-роллом", а... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:08

2020-12-31T15:08

2020-12-31T20:14

дмитрий кулеба

мид украины

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вашингтон (город)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина нужна США лишь как минное поле на границе с Россией, а очередной сеанс геополитических танцев с Вашингтоном станет для Украины не "рок-н-роллом", а пляской смерти, известной во времена средневековых эпидемий чумы, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает "рок-н-ролла" и динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена.В беседе с РИА Новости Панина отметила, что действия США на украинском направлении показывают абсолютное безразличие к судьбам жителей страны, к ее развитию.Панина напомнила, что в те времена обезумевшие люди, жертвы психического расстройства, плясали целыми днями, пока не падали замертво."Остаётся лишь надеяться, что киевским властям не удастся втянуть в эти адские пляски украинский народ, которому хочется пожелать счастливого Нового года и возвращения к тем временам, когда Украина была стабильным и предсказуемым государством", - заключила она.

https://ria.ru/20201230/poklonskaya-1591656134.html

https://ria.ru/20201230/zakharova-1591634158.html

https://ria.ru/20201230/krym-1591579556.html

вашингтон (город)

сша

украина

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дмитрий кулеба, мид украины, госдума рф, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире