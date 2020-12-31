https://ria.ru/20201231/ukhan-1591675719.html

Российские дипломаты раскрыли детали поездки в Ухань во время эпидемии

Российские дипломаты раскрыли детали поездки в Ухань во время эпидемии

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков в феврале этого года занимались эвакуацией россиян из охваченного вспышкой... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T09:15

2020-12-31T09:15

2020-12-31T09:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр цыганков

хубэй

воз

китай

ухань

в мире

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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков в феврале этого года занимались эвакуацией россиян из охваченного вспышкой коронавируса Уханя, в годовщину начала эпидемии дипломаты в интервью РИА Новости рассказали, что им запомнилось больше всего, и с какими трудностями они столкнулись в изолированном от внешнего мира городе.Ровно год назад 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего от мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.РФ в разгар эпидемии в начале февраля эвакуировала из Уханя 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Организацией эвакуации непосредственно в самом Ухане занимались два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков.Константин Невежкин в свою очередь вспомнил, что для него самым ярким эпизодом той поездки стала небольшая простуда его коллеги, дипломаты понимали, что это вряд ли был COVID-19, но простуда могла сорвать все планы."Мы поехали в аэропорт для того, чтобы посмотреть место, где будем принимать росграждан. Это было днем. Аэропорт был полностью пустой. В зале, в огромном терминале никого не было. И как раз моему напарнику поступает звонок из московского штаба, и как раз в этот момент ему захотелось сильно кашлять. Кашель, как вы помните, на тот период рассматривался как самый тревожный сигнал, и я видел на лице моего напарника нечеловеческие муки, видел, как ему тяжело сдержать кашель и договорить, чтобы это не вызвало никаких подозрений у китайской стороны. Вот это мне запомнилось больше всего", - рассказал Невежкин.Невежкин рассказал, что в город заехать они смогли без проблем, а при выезде возникли сложности."Несмотря на то, что заранее оговаривался вариант о нашем возвращении в Пекин на машине, конечно же, не везде команда проходит, и нужны были определенные усилия, чтобы покинуть город на машине", - вспомнил Невежкин.По словам Цыганкова, дипломатов "буквально доставали" из Уханя.Он рассказал, что местные власти считали, что российские дипломаты должны остаться и жить в гостинице, до тех пор, пока карантин не будет снят.Спустя почти год после тех событий, дипломаты говорят, что, если бы на тот момент они владели всей информацией, которая есть о вирусе сейчас, решение о поездке в Ухань далось бы тяжелее, но было бы таким же.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/koronavirus-1591674790.html

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591627485.html

https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

хубэй

китай

ухань

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