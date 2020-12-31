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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/ukhan-1591675719.html
Российские дипломаты раскрыли детали поездки в Ухань во время эпидемии
Российские дипломаты раскрыли детали поездки в Ухань во время эпидемии
Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков в феврале этого года занимались эвакуацией россиян из охваченного вспышкой... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T09:15
2020-12-31T09:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр цыганков
хубэй
воз
китай
ухань
в мире
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков в феврале этого года занимались эвакуацией россиян из охваченного вспышкой коронавируса Уханя, в годовщину начала эпидемии дипломаты в интервью РИА Новости рассказали, что им запомнилось больше всего, и с какими трудностями они столкнулись в изолированном от внешнего мира городе.Ровно год назад 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего от мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.РФ в разгар эпидемии в начале февраля эвакуировала из Уханя 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Организацией эвакуации непосредственно в самом Ухане занимались два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков.Константин Невежкин в свою очередь вспомнил, что для него самым ярким эпизодом той поездки стала небольшая простуда его коллеги, дипломаты понимали, что это вряд ли был COVID-19, но простуда могла сорвать все планы."Мы поехали в аэропорт для того, чтобы посмотреть место, где будем принимать росграждан. Это было днем. Аэропорт был полностью пустой. В зале, в огромном терминале никого не было. И как раз моему напарнику поступает звонок из московского штаба, и как раз в этот момент ему захотелось сильно кашлять. Кашель, как вы помните, на тот период рассматривался как самый тревожный сигнал, и я видел на лице моего напарника нечеловеческие муки, видел, как ему тяжело сдержать кашель и договорить, чтобы это не вызвало никаких подозрений у китайской стороны. Вот это мне запомнилось больше всего", - рассказал Невежкин.Невежкин рассказал, что в город заехать они смогли без проблем, а при выезде возникли сложности."Несмотря на то, что заранее оговаривался вариант о нашем возвращении в Пекин на машине, конечно же, не везде команда проходит, и нужны были определенные усилия, чтобы покинуть город на машине", - вспомнил Невежкин.По словам Цыганкова, дипломатов "буквально доставали" из Уханя.Он рассказал, что местные власти считали, что российские дипломаты должны остаться и жить в гостинице, до тех пор, пока карантин не будет снят.Спустя почти год после тех событий, дипломаты говорят, что, если бы на тот момент они владели всей информацией, которая есть о вирусе сейчас, решение о поездке в Ухань далось бы тяжелее, но было бы таким же.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/koronavirus-1591674790.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр цыганков, хубэй, воз, китай, ухань, в мире

Российские дипломаты раскрыли детали поездки в Ухань во время эпидемии

09:15 31.12.2020
 
© AP Photo / ThepaperВоенные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© AP Photo / Thepaper
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков в феврале этого года занимались эвакуацией россиян из охваченного вспышкой коронавируса Уханя, в годовщину начала эпидемии дипломаты в интервью РИА Новости рассказали, что им запомнилось больше всего, и с какими трудностями они столкнулись в изолированном от внешнего мира городе.
Ровно год назад 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего от мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.
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РФ в разгар эпидемии в начале февраля эвакуировала из Уханя 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Организацией эвакуации непосредственно в самом Ухане занимались два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков.
"Мне запомнилась дорога туда. Утром мы выехали, солнце уже стояло достаточно высоко, был туман и никого. Почти 200 километров мы ехали, не было ни одной машины. Подъезжая к городу, мы посмотрели друг на друга, стоит дальше ехать туда или нет", - вспомнил Максим Цыганков.
Константин Невежкин в свою очередь вспомнил, что для него самым ярким эпизодом той поездки стала небольшая простуда его коллеги, дипломаты понимали, что это вряд ли был COVID-19, но простуда могла сорвать все планы.
"Мы поехали в аэропорт для того, чтобы посмотреть место, где будем принимать росграждан. Это было днем. Аэропорт был полностью пустой. В зале, в огромном терминале никого не было. И как раз моему напарнику поступает звонок из московского штаба, и как раз в этот момент ему захотелось сильно кашлять. Кашель, как вы помните, на тот период рассматривался как самый тревожный сигнал, и я видел на лице моего напарника нечеловеческие муки, видел, как ему тяжело сдержать кашель и договорить, чтобы это не вызвало никаких подозрений у китайской стороны. Вот это мне запомнилось больше всего", - рассказал Невежкин.
Невежкин рассказал, что в город заехать они смогли без проблем, а при выезде возникли сложности.
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"Несмотря на то, что заранее оговаривался вариант о нашем возвращении в Пекин на машине, конечно же, не везде команда проходит, и нужны были определенные усилия, чтобы покинуть город на машине", - вспомнил Невежкин.
По словам Цыганкова, дипломатов "буквально доставали" из Уханя.
"Мы семь часов ждали решения местной администрации Уханя, у которой были чрезвычайные полномочия, то есть даже центральное правительство не имело полного императивного влияния, оно не могло сказать: сделайте так. Необходимо было договариваться, МИД мог только рекомендовать правительству Уханя", - поделился дипломат.
Он рассказал, что местные власти считали, что российские дипломаты должны остаться и жить в гостинице, до тех пор, пока карантин не будет снят.
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Спустя почти год после тех событий, дипломаты говорят, что, если бы на тот момент они владели всей информацией, которая есть о вирусе сейчас, решение о поездке в Ухань далось бы тяжелее, но было бы таким же.
"Незнание оно, может быть, придало больше бравады и решительности. Хотя я обдумывал, как бы я сейчас поступил, думаю, что решение было бы такое же, но давалось бы чуть-чуть тяжелее, чем на тот момент", - заключил Цыганков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЦыганковХубэйВОЗКитайУханьВ мире
 
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