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https://ria.ru/20201231/ukhan-1591671267.html
Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
Дисциплина и помощь со всего Китая были самыми главными факторами, которые помогли Уханю справиться с эпидемией, рассказали РИА Новости российские дипломаты,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T07:34
2020-12-31T07:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
воз
пекин
китай
ухань
в мире
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Дисциплина и помощь со всего Китая были самыми главными факторами, которые помогли Уханю справиться с эпидемией, рассказали РИА Новости российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из очага эпидемии.Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.Дипломат рассказал, что когда они находились в Ухане и занимались эвакуацией россиян, в городе был организован воздушный коридор для доставки помощи."С семи часов утра и до семи вечера был воздушный коридор, в город самолетами доставляли полицейских, военных, медиков, питание, воду. Ночью вылетали иностранцы, а потом 12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств, весь Китай объединился", - вспомнил Цыганков.Его коллега первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что "это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина"."Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны", - отметил Невежкин.
https://ria.ru/20201231/ukhan-1591670538.html
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коронавирус covid-19, хубэй, воз, пекин, китай, ухань, в мире

Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса

07:34 31.12.2020
 
© AP Photo / Xiong QiЛюди, вылечившиеся от коронавируса, готовятся покинуть реабилитационный центр после 14-дневного карантина для медицинского наблюдения в Ухане
Люди, вылечившиеся от коронавируса, готовятся покинуть реабилитационный центр после 14-дневного карантина для медицинского наблюдения в Ухане - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© AP Photo / Xiong Qi
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ПЕКИН, 31 дек – РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Дисциплина и помощь со всего Китая были самыми главными факторами, которые помогли Уханю справиться с эпидемией, рассказали РИА Новости российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из очага эпидемии.
Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.
"Самое главное слово в победе над эпидемией – это дисциплина. Китайцы, для которых "правило есть правило", его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников… Дисциплина и помощь государства и народа - самое главное", - рассказал первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков.
Дипломат рассказал, что когда они находились в Ухане и занимались эвакуацией россиян, в городе был организован воздушный коридор для доставки помощи.
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"С семи часов утра и до семи вечера был воздушный коридор, в город самолетами доставляли полицейских, военных, медиков, питание, воду. Ночью вылетали иностранцы, а потом 12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств, весь Китай объединился", - вспомнил Цыганков.
Его коллега первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что "это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина".
"Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны", - отметил Невежкин.
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