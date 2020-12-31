https://ria.ru/20201231/ukhan-1591670538.html

"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19

"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19

Жители китайского города Ухань, который год назад стал очагом эпидемии коронавируса, рассказали РИА Новости, что теперь всегда ходят в масках и боятся заболеть... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T07:21

2020-12-31T07:21

2020-12-31T07:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хубэй

китай

ухань

в мире

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УХАНЬ, 31 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Жители китайского города Ухань, который год назад стал очагом эпидемии коронавируса, рассказали РИА Новости, что теперь всегда ходят в масках и боятся заболеть даже обычной простудой, несмотря на то, что жизнь в городе давно нормализовалась, а новых случаев заражения не было с мая.Ровно год назад 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего от мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.Жительница Уханя Сун Ши рассказала РИА Новости, что уехала из Уханя на свою малую родину за несколько дней до полного закрытия города, но была заперта на карантин вплоть до марта."Я живу в Ухане, но на тот момент я вернулась на свою малую родину, а папа остался здесь в Ухане, но город потом закрыли, мы с мамой оказались в другом месте, очень переживали за папу", - рассказала девушка.По ее словам, когда появились первые новости о вспышке, все бросились скупать продукты, купить что-то было практически невозможно."Папа нам отправлял сообщения, что в доме ничего нет, ничего не хватает, мы очень переживали, потому что находились в двух разных местах… Потом правительство успокоило всех, просило не устраивать панику, начали поставлять продукты", - вспомнила девушка.По ее словам, когда она уехала из города ее с матерью закрыли в доме и каждый день их дверь поливали дезинфицирующим веществом."Я смогла вернуться сюда только в апреле, врачи разрешили выходить из дома примерно в марте. Тогда люди нас боялись", - рассказала девушка.Она рассказала, что больше всего их поддерживала помощь, которую оказывали люди со всего Китая и мира."Я все время была дома, каждый день следила за новостями, сколько человек заболело. На самом деле, мы сидели дома, но не знали, что происходит на улице. Нам пришлось испытать очень многое, эпидемия не заканчивалась. Но каждый день мы видели, что многие приезжают к нам, чтобы помочь, поддерживают нас, это согревало наши сердца", - поделилась Сун Ши.Носим маски и не болеем простудойЖительница Уханя Ван Пин всю эпидемию находилась в городе, три месяца она не выходила из дома, еду к двери приносили сотрудники социальных служб. По ее словам, сейчас их жизнь уже вернулась в прежнее русло.На просьбу посоветовать что-то жителям других городов мира, которым сейчас приходится бороться с эпидемией, Ли Янь призвала оставаться дома по возможности."Мы три месяца сидели дома, нельзя было выйти даже за дверь. Я думаю, что оставаясь дома, мы вносим свой небольшой вклад в улучшение ситуации с эпидемией. Все должны вместе постараться, чтобы справиться с эпидемией", - сказала девушка.Еще одна жительница Уханя в беседе с РИА Новости сказала, что когда только началась эпидемия, они действительно испытывали страх.На вопрос, готова ли она сделать прививку от COVID-19, женщина сказала, что пока не знает, но подумает над этим в зависимости от ситуации.Приехавший уже в сентябре на работу в Ухань Ван Лин говорит, что к тому моменту в городе все было безопасно и никаких опасений у него не было."Если говорить о том, что в этом году изменилось в моей жизни в сравнении с тем, что было раньше, то только то, что из-за эпидемии зимние каникулы у меня были дольше", - сказал молодой человек.По официальным данным, в провинции Хубэй за все время эпидемии было выявлено 68 149 случаев COVID-19 (из них 50 354 – в Ухане), 63 637 человек выздоровели (46 485 – в Ухане), скончались 4 512 человек (3 869 – в Ухане). Всего в Китае заболели около 87 тысяч человек, умерли 4 634 человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587767796.html

https://ria.ru/20201222/kitay-1590379087.html

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html

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ухань

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коронавирус covid-19, хубэй, китай, ухань, в мире