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Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые продукты
Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые продукты
Правительство уточнило порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты, отметив, что их рост фиксируется в течение 60 дней подряд,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:21
2020-12-31T00:21
россия
правительство рф
владимир путин
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство уточнило порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты, отметив, что их рост фиксируется в течение 60 дней подряд, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.В нем также отмечается, что предложения об установлении допустимых цен озвучивает Минэкономразвития после оперативного анализа ситуации.До принятия закона предусматривалось, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.Перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает сам кабмин. Его постановление включает в перечень следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
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россия, правительство рф, владимир путин, москва, общество, экономика

Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые продукты

00:21 31.12.2020
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство уточнило порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты, отметив, что их рост фиксируется в течение 60 дней подряд, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.
"Предельные розничные цены... могут устанавливаться правительством на срок не более 90 календарных дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта РФ или территориях субъектов РФ рост розничных цен на продовольственные товары 10 или более процентов с исключением сезонного фактора", - говорится в документе.
В нем также отмечается, что предложения об установлении допустимых цен озвучивает Минэкономразвития после оперативного анализа ситуации.
До принятия закона предусматривалось, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает сам кабмин. Его постановление включает в перечень следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
 
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