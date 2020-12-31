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Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые продукты

Кабмин сможет вводить предельные цены на социально значимые продукты

Правительство уточнило порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты, отметив, что их рост фиксируется в течение 60 дней подряд,... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:21

2020-12-31T00:21

2020-12-31T00:21

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правительство рф

владимир путин

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правительство уточнило порядок определения допустимых цен на социально значимые продукты, отметив, что их рост фиксируется в течение 60 дней подряд, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.В нем также отмечается, что предложения об установлении допустимых цен озвучивает Минэкономразвития после оперативного анализа ситуации.До принятия закона предусматривалось, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.Перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает сам кабмин. Его постановление включает в перечень следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, владимир путин, москва, общество, экономика