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Рогозин назвал возможные причины появления трещины на МКС
Рогозин назвал возможные причины появления трещины на МКС
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" озвучил версии появления трещины в служебном модуле российского сегмента МКС. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T19:14
2020-12-31T20:18
иван вагнер
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" озвучил версии появления трещины в служебном модуле российского сегмента МКС. В целом ситуацию с трещиной на МКС глава госкорпорации назвал "мухой, раздутой из слона" паникерами, которых в России, по его словам, много.Утечка воздуха на МКСНебольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. Через год, после того, как ее скорость выросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в разных модулях станции для проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации.В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж ищет еще одно место утечки в промежуточной камере. Он подчеркнул, что специалисты исключили версию усталости металла, а возможный вариант образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятным.
https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html
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иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин, дмитрий рогозин

Рогозин назвал возможные причины появления трещины на МКС

19:14 31.12.2020 (обновлено: 20:18 31.12.2020)
 
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" озвучил версии появления трещины в служебном модуле российского сегмента МКС.

"На МКС действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах. <...> Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите, <...> это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают — это немудрено".

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Дмитрий Рогозин
В целом ситуацию с трещиной на МКС глава госкорпорации назвал "мухой, раздутой из слона" паникерами, которых в России, по его словам, много.

Утечка воздуха на МКС

Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. Через год, после того, как ее скорость выросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в разных модулях станции для проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации.
В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж ищет еще одно место утечки в промежуточной камере. Он подчеркнул, что специалисты исключили версию усталости металла, а возможный вариант образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятным.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Иван ВагнерМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий ИванишинДмитрий Рогозин
 
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