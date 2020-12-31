https://ria.ru/20201231/treschina-1591732735.html
Рогозин назвал возможные причины появления трещины на МКС
Рогозин назвал возможные причины появления трещины на МКС
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" озвучил версии появления трещины в служебном модуле российского сегмента МКС. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T19:14
2020-12-31T19:14
2020-12-31T20:18
иван вагнер
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" озвучил версии появления трещины в служебном модуле российского сегмента МКС. В целом ситуацию с трещиной на МКС глава госкорпорации назвал "мухой, раздутой из слона" паникерами, которых в России, по его словам, много.Утечка воздуха на МКСНебольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. Через год, после того, как ее скорость выросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в разных модулях станции для проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации.В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж ищет еще одно место утечки в промежуточной камере. Он подчеркнул, что специалисты исключили версию усталости металла, а возможный вариант образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятным.
https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html
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иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин, дмитрий рогозин
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
в эфире телеканала "Россия 24
" озвучил версии появления трещины в служебном модуле российского сегмента МКС
.
"На МКС действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах. <...> Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите, <...> это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают — это немудрено".
В целом ситуацию с трещиной на МКС глава госкорпорации назвал "мухой, раздутой из слона" паникерами, которых в России, по его словам, много.
Утечка воздуха на МКС
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. Через год, после того, как ее скорость выросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в разных модулях станции для проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
В октябре космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.
По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию доставят специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации.
В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев
сообщил РИА Новости, что экипаж ищет еще одно место утечки в промежуточной камере. Он подчеркнул, что специалисты исключили версию усталости металла, а возможный вариант образования трещины из-за жесткой стыковки он считает маловероятным.