https://ria.ru/20201231/transport-1591694047.html
В Подмосковье водителей призвали пересесть на общественный транспорт
В Подмосковье водителей призвали пересесть на общественный транспорт
Водителям из Подмосковья рекомендуется пользоваться общественным транспортом из-за надвигающегося на область циклона, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:12
2020-12-31T12:12
2020-12-31T12:12
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Водителям из Подмосковья рекомендуется пользоваться общественным транспортом из-за надвигающегося на область циклона, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Отмечается, что водителям при использовании личного транспорта необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными: держать дистанцию, не маневрировать, снижать скорость перед пешеходными переходами.
https://radiosputnik.ria.ru/20201228/transport-1591214094.html
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