https://ria.ru/20201231/transport-1591694047.html

В Подмосковье водителей призвали пересесть на общественный транспорт

В Подмосковье водителей призвали пересесть на общественный транспорт

Водителям из Подмосковья рекомендуется пользоваться общественным транспортом из-за надвигающегося на область циклона, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:12

2020-12-31T12:12

2020-12-31T12:12

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Водителям из Подмосковья рекомендуется пользоваться общественным транспортом из-за надвигающегося на область циклона, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Отмечается, что водителям при использовании личного транспорта необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными: держать дистанцию, не маневрировать, снижать скорость перед пешеходными переходами.

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/transport-1591214094.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество